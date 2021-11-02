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2 ноября 2021 8:50

Картинки дня: 2 ноября 2021 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Парашютист спускается к подножиям древних египетских пирамид.

Парашютист спускается к подножиям древних египетских пирамид.

Участники костюмированного шествия в честь Хэллоуина в Киеве.

Участники костюмированного шествия в честь Хэллоуина в Киеве.

Активистка одного из экологических движений на протестном мероприятии в Глазго.

Активистка одного из экологических движений на протестном мероприятии в Глазго.

Президент США Джо Байден на саммите по проблематике климата в Глазго.

Президент США Джо Байден на саммите по проблематике климата в Глазго.

В России проходят дни общенационального локдауна, вплоть до 7 ноября в стране объявлена нерабочая неделя.

В России проходят дни общенационального локдауна, вплоть до 7 ноября в стране объявлена нерабочая неделя.

Иракские школьники перед началом уроков.

Иракские школьники перед началом уроков.

В Мехико красочным карнавалом отметили "День мертвых".

В Мехико красочным карнавалом отметили "День мертвых".

Таиланд открылся для вакцинированных от ковида туристов из более чем 60 стран, которые теперь смогут попасть в страну без обязательного карантина в отеле.

Таиланд открылся для вакцинированных от ковида туристов из более чем 60 стран, которые теперь смогут попасть в страну без обязательного карантина в отеле.

Парад в честь Хэллоуина на Манхеттене, Нью-Йорк.

Парад в честь Хэллоуина на Манхеттене, Нью-Йорк.