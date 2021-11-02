Картинки дня: 2 ноября 2021 года, вторник

Парашютист спускается к подножиям древних египетских пирамид.
Участники костюмированного шествия в честь Хэллоуина в Киеве.
Активистка одного из экологических движений на протестном мероприятии в Глазго.
Президент США Джо Байден на саммите по проблематике климата в Глазго.
В России проходят дни общенационального локдауна, вплоть до 7 ноября в стране объявлена нерабочая неделя.
Иракские школьники перед началом уроков.
В Мехико красочным карнавалом отметили "День мертвых".
Таиланд открылся для вакцинированных от ковида туристов из более чем 60 стран, которые теперь смогут попасть в страну без обязательного карантина в отеле.
Парад в честь Хэллоуина на Манхеттене, Нью-Йорк.