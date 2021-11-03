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3 ноября 2021 8:23

Картинки дня: 3 ноября 2021 года, среда

REUTERS
REUTERS
Участник пикета против полицейского насилия в Лондоне.

Участник пикета против полицейского насилия в Лондоне.

Актер Леонардо Ди Каприо стал гостем проходящего в Глазго саммита ООН по проблеме глобального потепления.

Актер Леонардо Ди Каприо стал гостем проходящего в Глазго саммита ООН по проблеме глобального потепления.

В Москву на два дня пришел сильный туман, в результате десятки рейсов столичных аэропортов задержаны или отменены.

В Москву на два дня пришел сильный туман, в результате десятки рейсов столичных аэропортов задержаны или отменены.

Сбор бесчисленных бутонов бархатцев для религиозных праздников в Индии.

Сбор бесчисленных бутонов бархатцев для религиозных праздников в Индии.

Акция экологов в масках глав государств, принимающих участие в Саммите ООН по проблемам климата в Глазго.

Акция экологов в масках глав государств, принимающих участие в Саммите ООН по проблемам климата в Глазго.

Башня небоскреба Лахта-центр в небе Санкт-Петербурга.

Башня небоскреба Лахта-центр в небе Санкт-Петербурга.

В ирландской деревне Лейтаун прошли традиционные скачки по песчаному берегу моря.

В ирландской деревне Лейтаун прошли традиционные скачки по песчаному берегу моря.

Свечи у распятия в канун Дня всех Святых в Загребе, Хорватия.

Свечи у распятия в канун Дня всех Святых в Загребе, Хорватия.

Пикет противников абортов в Вашингтоне, где Верховный суд США обсуждает запрет на прерывание беременности в штате Техас.

Пикет противников абортов в Вашингтоне, где Верховный суд США обсуждает запрет на прерывание беременности в штате Техас.