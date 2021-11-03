Картинки дня: 3 ноября 2021 года, среда

Участник пикета против полицейского насилия в Лондоне.
Актер Леонардо Ди Каприо стал гостем проходящего в Глазго саммита ООН по проблеме глобального потепления.
В Москву на два дня пришел сильный туман, в результате десятки рейсов столичных аэропортов задержаны или отменены.
Сбор бесчисленных бутонов бархатцев для религиозных праздников в Индии.
Акция экологов в масках глав государств, принимающих участие в Саммите ООН по проблемам климата в Глазго.
Башня небоскреба Лахта-центр в небе Санкт-Петербурга.
В ирландской деревне Лейтаун прошли традиционные скачки по песчаному берегу моря.
Свечи у распятия в канун Дня всех Святых в Загребе, Хорватия.
Пикет противников абортов в Вашингтоне, где Верховный суд США обсуждает запрет на прерывание беременности в штате Техас.