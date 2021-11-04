Картинки дня: 4 ноября 2021 года, четверг

Во Франции продолжается золотая осень
В швейцарском Цюрихе идет подготовка к выставке Auto Zurich Car Show
В США началась вакцинация от коронавируса COVID-19 детей в возрасте от 5 до 12 лет
Предаукционный показ топ-лотов ювелирных торгов Christie's состоялся в Женеве
Противники обязательной вакцинации от коронавируса устроили акцию протеста в правительственном квартале Киева
Теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала волевую победу над француженкой Ализе Корне и вывела Россию в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг
Под Иркутском рухнул, не дотянув до аэродрома, грузовой самолет Ан-12, все 7 человек, находившихся на борту, погибли
Еженедельная аудиенция Папы Римского Франциска прошла в Ватикане
Cпециалисты отряда "Лидер" МЧС России провели дезинфекцию здания и прилегающей территории Казанского вокзала