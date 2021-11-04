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4 ноября 2021 13:41

Картинки дня: 4 ноября 2021 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Во Франции продолжается золотая осень

Во Франции продолжается золотая осень

В швейцарском Цюрихе идет подготовка к выставке Auto Zurich Car Show

В швейцарском Цюрихе идет подготовка к выставке Auto Zurich Car Show

В США началась вакцинация от коронавируса COVID-19 детей в возрасте от 5 до 12 лет

В США началась вакцинация от коронавируса COVID-19 детей в возрасте от 5 до 12 лет

Предаукционный показ топ-лотов ювелирных торгов Christie's состоялся в Женеве

Предаукционный показ топ-лотов ювелирных торгов Christie's состоялся в Женеве

Противники обязательной вакцинации от коронавируса устроили акцию протеста в правительственном квартале Киева

Противники обязательной вакцинации от коронавируса устроили акцию протеста в правительственном квартале Киева

Теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала волевую победу над француженкой Ализе Корне и вывела Россию в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг

Теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала волевую победу над француженкой Ализе Корне и вывела Россию в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг

Под Иркутском рухнул, не дотянув до аэродрома, грузовой самолет Ан-12, все 7 человек, находившихся на борту, погибли

Под Иркутском рухнул, не дотянув до аэродрома, грузовой самолет Ан-12, все 7 человек, находившихся на борту, погибли

Еженедельная аудиенция Папы Римского Франциска прошла в Ватикане

Еженедельная аудиенция Папы Римского Франциска прошла в Ватикане

Cпециалисты отряда "Лидер" МЧС России провели дезинфекцию здания и прилегающей территории Казанского вокзала

Cпециалисты отряда "Лидер" МЧС России провели дезинфекцию здания и прилегающей территории Казанского вокзала