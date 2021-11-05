Картинки дня: 5 ноября 2021 года, пятница

Индуисты всего мира празднуют Дивали - фестиваль огней. Его главные атрибуты – светящиеся фонари, свечи и фейерверки
Акция протеста участников экологической организации Ocean Rebellion в Глазго, где проходит климатическая конференция ООН
В Германии выпал первый снег
"Спартак" в гостях в матче четвертого тура группы C сыграл вничью с "Лестером" - 1:1. Счет в матче открыл на 51-й минуте игрок "красно-белых" Виктор Мозес
К южным границам США не прекращается поток беженцев из Центральной Америки. Сейчас туда приближается новый караван более чем из 3 тысяч человек
Власти Нью-Йорка обещают денежную выплату каждому ребенку в возрасте от пяти до 11 лет, который пройдет вакцинацию против коронавируса
Владимир Путин в Севастополе возложил цветы к мемориалу всем жертвам Гражданской войны
Степень загрязнения воздуха в столице Индии превысила крайне опасный уровень
Гигантская кукла девочки-мигранта из Сирии прибыла в Великобританию. Героиня проекта The Walk, привлекающего внимание к проблемам беженцев, минувшим летом назад начала свой путь в Газиантепе на юге Турции