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5 ноября 2021 12:43

Картинки дня: 5 ноября 2021 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Индуисты всего мира празднуют Дивали - фестиваль огней. Его главные атрибуты – светящиеся фонари, свечи и фейерверки

Индуисты всего мира празднуют Дивали - фестиваль огней. Его главные атрибуты – светящиеся фонари, свечи и фейерверки

Акция протеста участников экологической организации Ocean Rebellion в Глазго, где проходит климатическая конференция ООН

Акция протеста участников экологической организации Ocean Rebellion в Глазго, где проходит климатическая конференция ООН

В Германии выпал первый снег

В Германии выпал первый снег

"Спартак" в гостях в матче четвертого тура группы C сыграл вничью с "Лестером" - 1:1. Счет в матче открыл на 51-й минуте игрок "красно-белых" Виктор Мозес

"Спартак" в гостях в матче четвертого тура группы C сыграл вничью с "Лестером" - 1:1. Счет в матче открыл на 51-й минуте игрок "красно-белых" Виктор Мозес

К южным границам США не прекращается поток беженцев из Центральной Америки. Сейчас туда приближается новый караван более чем из 3 тысяч человек

К южным границам США не прекращается поток беженцев из Центральной Америки. Сейчас туда приближается новый караван более чем из 3 тысяч человек

Власти Нью-Йорка обещают денежную выплату каждому ребенку в возрасте от пяти до 11 лет, который пройдет вакцинацию против коронавируса

Власти Нью-Йорка обещают денежную выплату каждому ребенку в возрасте от пяти до 11 лет, который пройдет вакцинацию против коронавируса

Владимир Путин в Севастополе возложил цветы к мемориалу всем жертвам Гражданской войны

Владимир Путин в Севастополе возложил цветы к мемориалу всем жертвам Гражданской войны

Степень загрязнения воздуха в столице Индии превысила крайне опасный уровень

Степень загрязнения воздуха в столице Индии превысила крайне опасный уровень

Гигантская кукла девочки-мигранта из Сирии прибыла в Великобританию. Героиня проекта The Walk, привлекающего внимание к проблемам беженцев, минувшим летом назад начала свой путь в Газиантепе на юге Турции

Гигантская кукла девочки-мигранта из Сирии прибыла в Великобританию. Героиня проекта The Walk, привлекающего внимание к проблемам беженцев, минувшим летом назад начала свой путь в Газиантепе на юге Турции