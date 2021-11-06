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6 ноября 2021 11:46

Картинки дня: 6 ноября 2021 года, суббота

REUTERS
REUTERS
В лондонском районе Сохо прошел уличный карнавал "Carnaby Kaleidoscope"

В лондонском районе Сохо прошел уличный карнавал "Carnaby Kaleidoscope"

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин заняли третье место после исполнения ритм-танца на Гран-при Италии

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин заняли третье место после исполнения ритм-танца на Гран-при Италии

Рыбак с добычей в сомалийской столице Могадишо

Рыбак с добычей в сомалийской столице Могадишо

Бразильская певица Марилия Мендонса погибла в результате крушения двухмоторного самолета в районе Минас-Жерайс. Оба пилота, продюсер и помощник певицы также погибли при крушении

Бразильская певица Марилия Мендонса погибла в результате крушения двухмоторного самолета в районе Минас-Жерайс. Оба пилота, продюсер и помощник певицы также погибли при крушении

Ночь Гая Фокса отмечается в Британии 5 ноября в память о раскрытом Пороховом заговоре в 1605 году. Британцы зажигают фейерверки и костры, на которых сжигают чучело главного заговорщика

Ночь Гая Фокса отмечается в Британии 5 ноября в память о раскрытом Пороховом заговоре в 1605 году. Британцы зажигают фейерверки и костры, на которых сжигают чучело главного заговорщика

Самая низкая точка Венеции — площадь Сан-Марко — оказалась подтоплена в связи с сильными дождями в регионе

Самая низкая точка Венеции — площадь Сан-Марко — оказалась подтоплена в связи с сильными дождями в регионе

Муниципальное правительство Пекина объявило желтое предупреждение о сильном загрязнении воздуха

Муниципальное правительство Пекина объявило желтое предупреждение о сильном загрязнении воздуха

Кит выбросился на побережье Сальвадора

Кит выбросился на побережье Сальвадора

Во время вчерашних беспорядков в Багдаде пострадали около 100 полицейских и 27 протестующих. Беспорядки, связанные с результатами октябрьских парламентских выборов, продолжились и ночью

Во время вчерашних беспорядков в Багдаде пострадали около 100 полицейских и 27 протестующих. Беспорядки, связанные с результатами октябрьских парламентских выборов, продолжились и ночью