Картинки дня: 6 ноября 2021 года, суббота

В лондонском районе Сохо прошел уличный карнавал "Carnaby Kaleidoscope"
Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин заняли третье место после исполнения ритм-танца на Гран-при Италии
Рыбак с добычей в сомалийской столице Могадишо
Бразильская певица Марилия Мендонса погибла в результате крушения двухмоторного самолета в районе Минас-Жерайс. Оба пилота, продюсер и помощник певицы также погибли при крушении
Ночь Гая Фокса отмечается в Британии 5 ноября в память о раскрытом Пороховом заговоре в 1605 году. Британцы зажигают фейерверки и костры, на которых сжигают чучело главного заговорщика
Самая низкая точка Венеции — площадь Сан-Марко — оказалась подтоплена в связи с сильными дождями в регионе
Муниципальное правительство Пекина объявило желтое предупреждение о сильном загрязнении воздуха
Кит выбросился на побережье Сальвадора
Во время вчерашних беспорядков в Багдаде пострадали около 100 полицейских и 27 протестующих. Беспорядки, связанные с результатами октябрьских парламентских выборов, продолжились и ночью