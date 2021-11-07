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7 ноября 2021 10:43

Картинки дня: 7 ноября 2021 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
В Пекине выпал первый снег

В Пекине выпал первый снег

Мексиканец Сауль Альварес стал абсолютным чемпионом мира по боксу в суперсреднем весе

Мексиканец Сауль Альварес стал абсолютным чемпионом мира по боксу в суперсреднем весе

Сборная России выиграла главный международный теннисный турнир - Кубок Билли Джин Кинг, который до 2020 года назывался Кубком Федерации. Это пятая победа России в турнире в истории

Сборная России выиграла главный международный теннисный турнир - Кубок Билли Джин Кинг, который до 2020 года назывался Кубком Федерации. Это пятая победа России в турнире в истории

Пресс-конференция президента США Джо Байдена в Белом доме прошла ярко

Пресс-конференция президента США Джо Байдена в Белом доме прошла ярко

Туман над проливом Босфор в Турции

Туман над проливом Босфор в Турции

Проливные дожди привели к наводнению в Боснии и Герцеговине

Проливные дожди привели к наводнению в Боснии и Герцеговине

На севере Италии произошла стычка между полицией и грин-пассами — теми, кто против ковид-сертификатов.Таких набралось 8 тыс человек и они вышли на манифестацию

На севере Италии произошла стычка между полицией и грин-пассами — теми, кто против ковид-сертификатов.Таких набралось 8 тыс человек и они вышли на манифестацию

В Китае открылся глобальный флагманский магазин Uniqlo

В Китае открылся глобальный флагманский магазин Uniqlo

Более 100 человек погибли при взрыве бензовоза в Сьерра-Леоне

Более 100 человек погибли при взрыве бензовоза в Сьерра-Леоне

В Мексике толпа переселенцев, идущих к границе США, прорвала кордон национальной гвардии страны и направилась дальше

В Мексике толпа переселенцев, идущих к границе США, прорвала кордон национальной гвардии страны и направилась дальше