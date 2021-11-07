Картинки дня: 7 ноября 2021 года, воскресенье

В Пекине выпал первый снег
Мексиканец Сауль Альварес стал абсолютным чемпионом мира по боксу в суперсреднем весе
Сборная России выиграла главный международный теннисный турнир - Кубок Билли Джин Кинг, который до 2020 года назывался Кубком Федерации. Это пятая победа России в турнире в истории
Пресс-конференция президента США Джо Байдена в Белом доме прошла ярко
Туман над проливом Босфор в Турции
Проливные дожди привели к наводнению в Боснии и Герцеговине
На севере Италии произошла стычка между полицией и грин-пассами — теми, кто против ковид-сертификатов.Таких набралось 8 тыс человек и они вышли на манифестацию
В Китае открылся глобальный флагманский магазин Uniqlo
Более 100 человек погибли при взрыве бензовоза в Сьерра-Леоне
В Мексике толпа переселенцев, идущих к границе США, прорвала кордон национальной гвардии страны и направилась дальше