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8 ноября 2021 12:07

Картинки дня: 8 ноября 2021 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Ядовитая пена покрыла реку Ямуна в столице Индии Дели. Токсичная пена и высокая концентрация аммиака в реке — следствие отходов химической промышленности

Ядовитая пена покрыла реку Ямуна в столице Индии Дели. Токсичная пена и высокая концентрация аммиака в реке — следствие отходов химической промышленности

Россиянка Анна Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании на этапе Гран-при в Италии

Россиянка Анна Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании на этапе Гран-при в Италии

Сербский теннисист Новак Джокович победил россиянина Дмитрия Медведева на турнире серии Мастерс в Париже. Таким образом, Джокович победил на 37-м турнире серии Мастерс и побил рекорд по числу побед в турнирах

Сербский теннисист Новак Джокович победил россиянина Дмитрия Медведева на турнире серии Мастерс в Париже. Таким образом, Джокович победил на 37-м турнире серии Мастерс и побил рекорд по числу побед в турнирах

Столицу Китая Пекин накрыло снегом

Столицу Китая Пекин накрыло снегом

А в Канаде еще золотая осень

А в Канаде еще золотая осень

Несколько тысяч мигрантов, в основном выходцев из Центральной Америки, движутся к мексиканской столице. Цель мигрантов - попытаться легально или нелегально войти в США

Несколько тысяч мигрантов, в основном выходцев из Центральной Америки, движутся к мексиканской столице. Цель мигрантов - попытаться легально или нелегально войти в США

Сезонные паводки не остановили туристов от прогулок по Венеции

Сезонные паводки не остановили туристов от прогулок по Венеции

Массовые акции протеста против закона о запрете абортов прошли в Польше

Массовые акции протеста против закона о запрете абортов прошли в Польше

Москве закончились нерабочие дня, связанные с коронавирусными ограничениями

Москве закончились нерабочие дня, связанные с коронавирусными ограничениями