Картинки дня: 8 ноября 2021 года, понедельник

Ядовитая пена покрыла реку Ямуна в столице Индии Дели. Токсичная пена и высокая концентрация аммиака в реке — следствие отходов химической промышленности
Россиянка Анна Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании на этапе Гран-при в Италии
Сербский теннисист Новак Джокович победил россиянина Дмитрия Медведева на турнире серии Мастерс в Париже. Таким образом, Джокович победил на 37-м турнире серии Мастерс и побил рекорд по числу побед в турнирах
Столицу Китая Пекин накрыло снегом
А в Канаде еще золотая осень
Несколько тысяч мигрантов, в основном выходцев из Центральной Америки, движутся к мексиканской столице. Цель мигрантов - попытаться легально или нелегально войти в США
Сезонные паводки не остановили туристов от прогулок по Венеции
Массовые акции протеста против закона о запрете абортов прошли в Польше
Москве закончились нерабочие дня, связанные с коронавирусными ограничениями