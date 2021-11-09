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9 ноября 2021 12:11

Картинки дня: 9 ноября 2021 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Мигранты, пытающиеся попасть на территорию Евросоюза, разбили палаточный лагерь на границе Белоруссии и Польши

Мигранты, пытающиеся попасть на территорию Евросоюза, разбили палаточный лагерь на границе Белоруссии и Польши

Тысячи розовых пеликанов во время перелета в Африку временно обосновались на берегах израильских водохранилищ

Тысячи розовых пеликанов во время перелета в Африку временно обосновались на берегах израильских водохранилищ

Туристы гуляют по затопленной центральной площади Венеции Сан-Марко

Туристы гуляют по затопленной центральной площади Венеции Сан-Марко

Хип-хоп-исполнительница Мисси Эллиотт получила звезду на Аллее славы в Голливуде

Хип-хоп-исполнительница Мисси Эллиотт получила звезду на Аллее славы в Голливуде

Занятия в школах Кубы возобновились после ослабления ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19

Занятия в школах Кубы возобновились после ослабления ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19

Представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" и другие сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили устроили митинг в поддержку бывшего главы государства

Представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" и другие сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили устроили митинг в поддержку бывшего главы государства

В Москве закончились коронавирусные каникулы. Вновь заработали кафе, рестораны, торговые центры

В Москве закончились коронавирусные каникулы. Вновь заработали кафе, рестораны, торговые центры

Экоактивисты надули гигантский воздушный шар в виде ребенка в Глазго к Конференции ООН по изменению климата

Экоактивисты надули гигантский воздушный шар в виде ребенка в Глазго к Конференции ООН по изменению климата

Около 50 тысяч жителей южного штата Тамилнад пострадали от сильных ливней и вызванных ими наводнений

Около 50 тысяч жителей южного штата Тамилнад пострадали от сильных ливней и вызванных ими наводнений