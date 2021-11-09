Картинки дня: 9 ноября 2021 года, вторник

Мигранты, пытающиеся попасть на территорию Евросоюза, разбили палаточный лагерь на границе Белоруссии и Польши
Тысячи розовых пеликанов во время перелета в Африку временно обосновались на берегах израильских водохранилищ
Туристы гуляют по затопленной центральной площади Венеции Сан-Марко
Хип-хоп-исполнительница Мисси Эллиотт получила звезду на Аллее славы в Голливуде
Занятия в школах Кубы возобновились после ослабления ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19
Представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" и другие сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили устроили митинг в поддержку бывшего главы государства
В Москве закончились коронавирусные каникулы. Вновь заработали кафе, рестораны, торговые центры
Экоактивисты надули гигантский воздушный шар в виде ребенка в Глазго к Конференции ООН по изменению климата
Около 50 тысяч жителей южного штата Тамилнад пострадали от сильных ливней и вызванных ими наводнений