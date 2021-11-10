Картинки дня: 10 ноября 2021 года, среда

Американская певица и актриса Леди Гага посетила премьеру фильма «Дом Gucci», в котором она сыграла главную роль
В борделях австрийской столицы Вены, открыли пункты вакцинации. Прием ведут настоящие медики, а заманивают на укольчик работницы этих самых досуговых заведений
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в домашнем матче с «Баффало» и вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ
Наводнение в округе Синтанг, в индонезийской провинции Западный Калимантан, затопило семь районов
Золотая осень в Британии
Обе палаты японского парламента утвердили главу правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисиду на пост премьер-министра страны
Власти Польши рассматривают возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса
Сторонники Саакашвили всю ночь провели у Дома правительства в Тбилиси
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