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10 ноября 2021 12:27

Картинки дня: 10 ноября 2021 года, среда

REUTERS
REUTERS
Американская певица и актриса Леди Гага посетила премьеру фильма «Дом Gucci», в котором она сыграла главную роль

Американская певица и актриса Леди Гага посетила премьеру фильма «Дом Gucci», в котором она сыграла главную роль

В борделях австрийской столицы Вены, открыли пункты вакцинации. Прием ведут настоящие медики, а заманивают на укольчик работницы этих самых досуговых заведений

В борделях австрийской столицы Вены, открыли пункты вакцинации. Прием ведут настоящие медики, а заманивают на укольчик работницы этих самых досуговых заведений

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в домашнем матче с «Баффало» и вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в домашнем матче с «Баффало» и вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

Наводнение в округе Синтанг, в индонезийской провинции Западный Калимантан, затопило семь районов

Наводнение в округе Синтанг, в индонезийской провинции Западный Калимантан, затопило семь районов

Золотая осень в Британии

Золотая осень в Британии

Обе палаты японского парламента утвердили главу правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисиду на пост премьер-министра страны

Обе палаты японского парламента утвердили главу правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисиду на пост премьер-министра страны

Власти Польши рассматривают возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса

Власти Польши рассматривают возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса

Сторонники Саакашвили всю ночь провели у Дома правительства в Тбилиси

Сторонники Саакашвили всю ночь провели у Дома правительства в Тбилиси

В московском метро открылись пункты экспресс-тестирования на COVID-19

В московском метро открылись пункты экспресс-тестирования на COVID-19