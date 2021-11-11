11 ноября 2021 9:08

Как спасают больных коронавирусом в резервном госпитале на ВДНХ в Москве: фоторепортаж из «красной зоны»

ВДНХ - любимое место для прогулок москвичей всех возрастов. Уникальная архитектура, современное парковое пространство и море развлечений на любой вкус. Но мало кто знает, что чуть в стороне от оживленных аллей здесь расположился резервный госпиталь для больных ковидом - отделение ГКБ №24. «Поступление больных не останавливается, это люди разного возраста: и молодые, и пожилые. Большая часть пациентов - невакцинированные. И за счет этого тяжесть их состояния оставляет желать лучшего. Врачи работают каждый день не покладая рук. Какие могут быть рекомендации? Необходимо вакцинироваться, чтобы защитить свое здоровье и здоровье своих близких. А также важно соблюдать необходимые меры предосторожности: носить маски, соблюдать социальную дистанцию и по возможности оставаться дома. Такие ограничительные меры помогут разорвать цепочку вируса и стабилизировать ситуацию с коронавирусом», - говорит Светлана Рустамовна Зейналова, Заместитель главного врача ГКБ №24, руководитель резервного госпиталя на ВДНХ. За работой врачей в «красной зоне» наблюдал фотокорреспондент «Комсомольской правды» Иван Макеев.