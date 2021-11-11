Как спасают больных коронавирусом в резервном госпитале на ВДНХ в Москве: фоторепортаж из «красной зоны»

Работы у врачей много: постоянно на ногах, все время бегом. Резервный госпиталь для больных ковидом на ВДНХ, ноябрь 2021 года
За новым пациентом. Резервный госпиталь для больных ковидом на ВДНХ, ноябрь 2021 года
Вирус не щадит ни молодых, ни старых. Резервный госпиталь для больных ковидом на ВДНХ, ноябрь 2021 года
За белыми халатами скрываются настоящие ангелы. Резервный госпиталь для больных ковидом на ВДНХ, ноябрь 2021 года
Новые пациенты поступают постоянно. Резервный госпиталь для больных ковидом на ВДНХ, ноябрь 2021 года
Врач готовит пациента к исследованию ЭКГ. Резервный госпиталь для больных ковидом на ВДНХ, ноябрь 2021 года
Вот они, герои "красной зоны". Резервный госпиталь для больных ковидом на ВДНХ, ноябрь 2021 года
Врачи каждый день борются за жизни пациентов. Резервный госпиталь для больных ковидом на ВДНХ, ноябрь 2021 года
Большая часть пациентов - не вакцинированная. Резервный госпиталь для больных ковидом на ВДНХ, ноябрь 2021 года
Новейшее оборудование помогает врачам спасать жизни. Резервный госпиталь для больных ковидом на ВДНХ, ноябрь 2021 года