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11 ноября 2021 9:08

Как спасают больных коронавирусом в резервном госпитале на ВДНХ в Москве: фоторепортаж из «красной зоны»

ВДНХ - любимое место для прогулок москвичей всех возрастов. Уникальная архитектура, современное парковое пространство и море развлечений на любой вкус. Но мало кто знает, что чуть в стороне от оживленных аллей здесь расположился резервный госпиталь для больных ковидом - отделение ГКБ №24. «Поступление больных не останавливается, это люди разного возраста: и молодые, и пожилые. Большая часть пациентов - невакцинированные. И за счет этого тяжесть их состояния оставляет желать лучшего. Врачи работают каждый день не покладая рук. Какие могут быть рекомендации? Необходимо вакцинироваться, чтобы защитить свое здоровье и здоровье своих близких. А также важно соблюдать необходимые меры предосторожности: носить маски, соблюдать социальную дистанцию и по возможности оставаться дома. Такие ограничительные меры помогут разорвать цепочку вируса и стабилизировать ситуацию с коронавирусом», - говорит Светлана Рустамовна Зейналова, Заместитель главного врача ГКБ №24, руководитель резервного госпиталя на ВДНХ. За работой врачей в «красной зоне» наблюдал фотокорреспондент «Комсомольской правды» Иван Макеев.
Иван МАКЕЕВ
Работы у врачей много: постоянно на ногах, все время бегом. Резервный госпиталь для больных ковидом на ВДНХ, ноябрь 2021 года

Работы у врачей много: постоянно на ногах, все время бегом. Резервный госпиталь для больных ковидом на ВДНХ, ноябрь 2021 года

За новым пациентом. Резервный госпиталь для больных ковидом на ВДНХ, ноябрь 2021 года

За новым пациентом. Резервный госпиталь для больных ковидом на ВДНХ, ноябрь 2021 года

Вирус не щадит ни молодых, ни старых. Резервный госпиталь для больных ковидом на ВДНХ, ноябрь 2021 года

Вирус не щадит ни молодых, ни старых. Резервный госпиталь для больных ковидом на ВДНХ, ноябрь 2021 года

За белыми халатами скрываются настоящие ангелы. Резервный госпиталь для больных ковидом на ВДНХ, ноябрь 2021 года

За белыми халатами скрываются настоящие ангелы. Резервный госпиталь для больных ковидом на ВДНХ, ноябрь 2021 года

Новые пациенты поступают постоянно. Резервный госпиталь для больных ковидом на ВДНХ, ноябрь 2021 года

Новые пациенты поступают постоянно. Резервный госпиталь для больных ковидом на ВДНХ, ноябрь 2021 года

Врач готовит пациента к исследованию ЭКГ. Резервный госпиталь для больных ковидом на ВДНХ, ноябрь 2021 года

Врач готовит пациента к исследованию ЭКГ. Резервный госпиталь для больных ковидом на ВДНХ, ноябрь 2021 года

Вот они, герои "красной зоны". Резервный госпиталь для больных ковидом на ВДНХ, ноябрь 2021 года

Вот они, герои "красной зоны". Резервный госпиталь для больных ковидом на ВДНХ, ноябрь 2021 года

Врачи каждый день борются за жизни пациентов. Резервный госпиталь для больных ковидом на ВДНХ, ноябрь 2021 года

Врачи каждый день борются за жизни пациентов. Резервный госпиталь для больных ковидом на ВДНХ, ноябрь 2021 года

Большая часть пациентов - не вакцинированная. Резервный госпиталь для больных ковидом на ВДНХ, ноябрь 2021 года

Большая часть пациентов - не вакцинированная. Резервный госпиталь для больных ковидом на ВДНХ, ноябрь 2021 года

Новейшее оборудование помогает врачам спасать жизни. Резервный госпиталь для больных ковидом на ВДНХ, ноябрь 2021 года

Новейшее оборудование помогает врачам спасать жизни. Резервный госпиталь для больных ковидом на ВДНХ, ноябрь 2021 года