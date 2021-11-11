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11 ноября 2021 13:14

Картинки дня: 11 ноября 2021 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Официальный Санта-Клаус Иерусалима совершил ряд поездок в рамках предрождественских мероприятий

Официальный Санта-Клаус Иерусалима совершил ряд поездок в рамках предрождественских мероприятий

Герцогиня Кембриджская Кэтрин посетила церемонию открытия галерей Второй Мировой Войны и Холокоста в Имперском военном музее в Лондоне

Герцогиня Кембриджская Кэтрин посетила церемонию открытия галерей Второй Мировой Войны и Холокоста в Имперском военном музее в Лондоне

Сильный снегопад накрыл северо-восток Китая

Сильный снегопад накрыл северо-восток Китая

Космический корбаль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту стартовал к МКС

Космический корбаль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту стартовал к МКС

Проведение индуистских обрядов во время фестиваля Чхат Пуджа в покрытой токсичной пеной реке Ямуна в Индии

Проведение индуистских обрядов во время фестиваля Чхат Пуджа в покрытой токсичной пеной реке Ямуна в Индии

Лагерь мигрантов на белорусско-польской границе

Лагерь мигрантов на белорусско-польской границе

Герцог и герцогиня Сассекские посетили гала-концерт Salute to Freedom в Нью-Йорке

Герцог и герцогиня Сассекские посетили гала-концерт Salute to Freedom в Нью-Йорке

Не менее 16 человек погибли в результате наводнений на Шри-Ланке

Не менее 16 человек погибли в результате наводнений на Шри-Ланке

Туманное утро в Лондоне

Туманное утро в Лондоне