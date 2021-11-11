Картинки дня: 11 ноября 2021 года, четверг

Официальный Санта-Клаус Иерусалима совершил ряд поездок в рамках предрождественских мероприятий
Герцогиня Кембриджская Кэтрин посетила церемонию открытия галерей Второй Мировой Войны и Холокоста в Имперском военном музее в Лондоне
Сильный снегопад накрыл северо-восток Китая
Космический корбаль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту стартовал к МКС
Проведение индуистских обрядов во время фестиваля Чхат Пуджа в покрытой токсичной пеной реке Ямуна в Индии
Лагерь мигрантов на белорусско-польской границе
Герцог и герцогиня Сассекские посетили гала-концерт Salute to Freedom в Нью-Йорке
Не менее 16 человек погибли в результате наводнений на Шри-Ланке
Туманное утро в Лондоне