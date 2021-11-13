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13 ноября 2021 16:46

Картинки дня: 13 ноября 2021 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли этап серии Гран-при в Японии

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли этап серии Гран-при в Японии

Активисты движения Extinction Rebellion устроили в Глазго «похороны природы», чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам

Активисты движения Extinction Rebellion устроили в Глазго «похороны природы», чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам

Уже более 800 лет не прерывается одна из самых давних традиций Лондона - «Шоу лорда-мэра»

Уже более 800 лет не прерывается одна из самых давних традиций Лондона - «Шоу лорда-мэра»

Президент России Владимир Путин принял участие в конференции «Искусственный интеллект 2021»

Президент России Владимир Путин принял участие в конференции «Искусственный интеллект 2021»

Однолетние саженцы бальзамической пихты в питомнике Downey Tree Farm в канадском Квебеке

Однолетние саженцы бальзамической пихты в питомнике Downey Tree Farm в канадском Квебеке

Первая леди Франции Брижит Макрон и второй джентльмен США Дуглас Эмхофф на выставке французского художника Жана-Мишеля Отониэля в Париже

Первая леди Франции Брижит Макрон и второй джентльмен США Дуглас Эмхофф на выставке французского художника Жана-Мишеля Отониэля в Париже

Старый тормозной вагон (кабуз) стоит возле пруда недалеко от президенсткой резиденции в Кэмп-Дэвиде, штат Мэриленд

Старый тормозной вагон (кабуз) стоит возле пруда недалеко от президенсткой резиденции в Кэмп-Дэвиде, штат Мэриленд

Акция в поддержку певицы Бритни Спирс, которую суд освободил от 13-летней опеки отца

Акция в поддержку певицы Бритни Спирс, которую суд освободил от 13-летней опеки отца

Клубы дыма из трубы на коксовом заводе в китайской провинции Аньхой

Клубы дыма из трубы на коксовом заводе в китайской провинции Аньхой