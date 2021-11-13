Картинки дня: 13 ноября 2021 года, суббота

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли этап серии Гран-при в Японии
Активисты движения Extinction Rebellion устроили в Глазго «похороны природы», чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам
Уже более 800 лет не прерывается одна из самых давних традиций Лондона - «Шоу лорда-мэра»
Президент России Владимир Путин принял участие в конференции «Искусственный интеллект 2021»
Однолетние саженцы бальзамической пихты в питомнике Downey Tree Farm в канадском Квебеке
Первая леди Франции Брижит Макрон и второй джентльмен США Дуглас Эмхофф на выставке французского художника Жана-Мишеля Отониэля в Париже
Старый тормозной вагон (кабуз) стоит возле пруда недалеко от президенсткой резиденции в Кэмп-Дэвиде, штат Мэриленд
Акция в поддержку певицы Бритни Спирс, которую суд освободил от 13-летней опеки отца
Клубы дыма из трубы на коксовом заводе в китайской провинции Аньхой