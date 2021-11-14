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14 ноября 2021 15:37

Картинки дня: 14 ноября 2021 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
9-дневному редкому цейлонскому (шри-ланкийскому) леопарду в зоопарке Бюргерса в Арнеме, Нидерланды делают прививку от кошачьего гриппа

9-дневному редкому цейлонскому (шри-ланкийскому) леопарду в зоопарке Бюргерса в Арнеме, Нидерланды делают прививку от кошачьего гриппа

Снимок белорусско-польской границы, сделанный с дрона в районе города Клещел

Снимок белорусско-польской границы, сделанный с дрона в районе города Клещел

Показательные выступления на Гран-при Японии по фигурному катанию

Показательные выступления на Гран-при Японии по фигурному катанию

Установка рождественской елки в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке

Установка рождественской елки в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке

Пожар на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в Индонезии

Пожар на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в Индонезии

Туристы фотографируются на фоне корабля EDRO III, севшего на мель в районе города Пегея возле Пафоса на Кипре 10 лет назад

Туристы фотографируются на фоне корабля EDRO III, севшего на мель в районе города Пегея возле Пафоса на Кипре 10 лет назад

12 тысяч музыкантов собрались в Венесуэле, чтобы исполнить «Славянский марш» Чайковского для установки мирового рекорда

12 тысяч музыкантов собрались в Венесуэле, чтобы исполнить «Славянский марш» Чайковского для установки мирового рекорда

Лондон украшают перед Рождеством

Лондон украшают перед Рождеством

Люди с ограниченными возможностями участвуют в Бейрутском марафоне в Ливане

Люди с ограниченными возможностями участвуют в Бейрутском марафоне в Ливане