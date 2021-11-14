Картинки дня: 14 ноября 2021 года, воскресенье

9-дневному редкому цейлонскому (шри-ланкийскому) леопарду в зоопарке Бюргерса в Арнеме, Нидерланды делают прививку от кошачьего гриппа
Снимок белорусско-польской границы, сделанный с дрона в районе города Клещел
Показательные выступления на Гран-при Японии по фигурному катанию
Установка рождественской елки в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке
Пожар на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в Индонезии
Туристы фотографируются на фоне корабля EDRO III, севшего на мель в районе города Пегея возле Пафоса на Кипре 10 лет назад
12 тысяч музыкантов собрались в Венесуэле, чтобы исполнить «Славянский марш» Чайковского для установки мирового рекорда
Лондон украшают перед Рождеством
Люди с ограниченными возможностями участвуют в Бейрутском марафоне в Ливане