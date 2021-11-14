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15 ноября 2021 2:50

Картинки дня: 15 ноября 2021 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Душ из шампанского для победителя Гран-при Бразилии в классе автогонок Формула-1 британца Льюиса Хэмилтона.

Душ из шампанского для победителя Гран-при Бразилии в классе автогонок Формула-1 британца Льюиса Хэмилтона.

Боевики движения Талибан (запрещено в РФ) устроили в Кабуле парад.

Боевики движения Талибан (запрещено в РФ) устроили в Кабуле парад.

Солдат Почетного королевского караула потерял сознание во время мероприятий по случаю Дня Поминовения в Лондоне.

Солдат Почетного королевского караула потерял сознание во время мероприятий по случаю Дня Поминовения в Лондоне.

Мигранты, расположившиеся на границе Беларуси и Польши, тащат в свой лагерь бревно.

Мигранты, расположившиеся на границе Беларуси и Польши, тащат в свой лагерь бревно.

Записка для пациентки с ковидом в больнице города Калач-на-Дону, Волгоградская область.

Записка для пациентки с ковидом в больнице города Калач-на-Дону, Волгоградская область.

Сборная России по футболу проиграла в Загребе команде Хорватии в игре отборочного турнира Чемпионата мира.

Сборная России по футболу проиграла в Загребе команде Хорватии в игре отборочного турнира Чемпионата мира.

Участники соревнований по бодибилдингу в штате Шринагар, Индия.

Участники соревнований по бодибилдингу в штате Шринагар, Индия.

Бывшая японская принцесса Мако улетела в США, где она планирует теперь жить вместе со своим супругом Кэем Комуро.

Бывшая японская принцесса Мако улетела в США, где она планирует теперь жить вместе со своим супругом Кэем Комуро.