Картинки дня: 15 ноября 2021 года, понедельник

Душ из шампанского для победителя Гран-при Бразилии в классе автогонок Формула-1 британца Льюиса Хэмилтона.
Боевики движения Талибан (запрещено в РФ) устроили в Кабуле парад.
Солдат Почетного королевского караула потерял сознание во время мероприятий по случаю Дня Поминовения в Лондоне.
Мигранты, расположившиеся на границе Беларуси и Польши, тащат в свой лагерь бревно.
Записка для пациентки с ковидом в больнице города Калач-на-Дону, Волгоградская область.
Сборная России по футболу проиграла в Загребе команде Хорватии в игре отборочного турнира Чемпионата мира.
Участники соревнований по бодибилдингу в штате Шринагар, Индия.
Бывшая японская принцесса Мако улетела в США, где она планирует теперь жить вместе со своим супругом Кэем Комуро.