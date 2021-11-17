Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
17 ноября 2021 2:34

Финалистки конкурса "Краса России 2021" научились приёмам самообороны

Такого на конкурсах красоты еще не было! Помимо ежедневных репетиций конкурса , участницы из Красы России 2021 еще занимаются боксом и приемами рукопашного боя! На тренировке под руководством профессионального тренера все по-настоящему. Бой с тенью, игра в пятнашки, защита и уклоны, передвижение, а так же удары руками и ногами. Все эти премудрости теперь знают девушки красавицы! Попробуй теперь подойти познакомиться! Не каждый рискнет!
Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Финалистки конкурса "Краса России 2021" научились приёмам самообороны

Финалистки конкурса "Краса России 2021" научились приёмам самообороны