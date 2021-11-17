17 ноября 2021 2:34

Финалистки конкурса "Краса России 2021" научились приёмам самообороны

Такого на конкурсах красоты еще не было! Помимо ежедневных репетиций конкурса , участницы из Красы России 2021 еще занимаются боксом и приемами рукопашного боя! На тренировке под руководством профессионального тренера все по-настоящему. Бой с тенью, игра в пятнашки, защита и уклоны, передвижение, а так же удары руками и ногами. Все эти премудрости теперь знают девушки красавицы! Попробуй теперь подойти познакомиться! Не каждый рискнет!