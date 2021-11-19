Картинки дня: 19 ноября 2021 года, пятница

Фермер пытается спасти свой скот во время лесного пожара под Афинами, Греция.
Восстановление убранства мечети Аль-Акса в Иерусалиме.
Журналисты обступили вернувшуюся домой пару израильтян, которые были обвинены в Турции в шпионаже после того, как сфотографировали дворец президента Эрдогана.
В Испании проводят раскопки захоронений братских могил времен гражданской войны.
Девочка преодолевает затопленный мост по пути в школу, Индонезия.
Американский президент Джо Байден протестировал новый электрический пикап Hummer, электромоторы которого обладают суммарной мощностью в 1000 лошадиных сил.
В канадской провинции Британская Колумбия на западе страны введен режим чрезвычайной ситуации из-за мощных наводнений, вызванных ливнями.
Президент России Владимир Путин выступил на коллегии МИД.
Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз прилетели с официальным визитом в Египет.
Жители Дели кормят чаек в дни смога, накрывшего столицу Индии.