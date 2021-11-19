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19 ноября 2021 3:19

Картинки дня: 19 ноября 2021 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Фермер пытается спасти свой скот во время лесного пожара под Афинами, Греция.

Фермер пытается спасти свой скот во время лесного пожара под Афинами, Греция.

Восстановление убранства мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Восстановление убранства мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Журналисты обступили вернувшуюся домой пару израильтян, которые были обвинены в Турции в шпионаже после того, как сфотографировали дворец президента Эрдогана.

Журналисты обступили вернувшуюся домой пару израильтян, которые были обвинены в Турции в шпионаже после того, как сфотографировали дворец президента Эрдогана.

В Испании проводят раскопки захоронений братских могил времен гражданской войны.

В Испании проводят раскопки захоронений братских могил времен гражданской войны.

Девочка преодолевает затопленный мост по пути в школу, Индонезия.

Девочка преодолевает затопленный мост по пути в школу, Индонезия.

Американский президент Джо Байден протестировал новый электрический пикап Hummer, электромоторы которого обладают суммарной мощностью в 1000 лошадиных сил.

Американский президент Джо Байден протестировал новый электрический пикап Hummer, электромоторы которого обладают суммарной мощностью в 1000 лошадиных сил.

В канадской провинции Британская Колумбия на западе страны введен режим чрезвычайной ситуации из-за мощных наводнений, вызванных ливнями.

В канадской провинции Британская Колумбия на западе страны введен режим чрезвычайной ситуации из-за мощных наводнений, вызванных ливнями.

Президент России Владимир Путин выступил на коллегии МИД.

Президент России Владимир Путин выступил на коллегии МИД.

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз прилетели с официальным визитом в Египет.

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз прилетели с официальным визитом в Египет.

Жители Дели кормят чаек в дни смога, накрывшего столицу Индии.

Жители Дели кормят чаек в дни смога, накрывшего столицу Индии.