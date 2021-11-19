19 ноября 2021 14:29

Самое долгое за 600 лет лунное затмение наблюдали с Земли и из космоса

19 ноября можно было увидеть самое длительное частичное затмение Луны за последние 580 лет. Спутник Земли погрузился в ее тень более чем на шесть часов - явление продолжалось с 09:03 до 15:04 по московскому времени. Частичное затмение Луны лучше всего было видно жителям Океании, Северной и Южной Америки, Восточной Азии, Северной Европы и Индонезии. В России наблюдать за затмением могли только жители дальневосточных регионов - Чукотки, Камчатки и Магаданской области. Для остальных россиян оно прошло незамеченным. Самое долгое за последние пять веков лунное затмение наблюдали и фотографировали не только с Земли, но и с борта МКС. Снимки опубликовал космонавт Петр Дубров, который отметил, что самый лучший вид на погруженную в тень Луну был из иллюминатора нового модуля корабля "Наука".