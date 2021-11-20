От лихих 90-х до наших дней: как изменилась российская армия

Владимир Веленгурин у подбитых танков на месте боя у аула Чечен-Аул.Чечня. Январь 1995 года
Уничтожение ракет СС-20. Полигон "Сарыозек". Казахстан. Октябрь 1989 года
Танки на переплавку. Кахахстан. 1990 год
Для прекращения Азербаджано-Армянского конфликта в Карабахе туда были отправлены кубанские партизаны.Все вернулись живыми
На Ворошиловской батарее орудия калибра- 305мм могли уничтожать вражеские корабли на расстоянии 30 км. Остров Русский. 1990 год
Первый выстрел из танка по Белому дому сразу решил проблему и споры, кто главный в стране
Солдатик в увольнении. Тут все на пляже, если служишь в Туапсе. 1993 год
Уборка урожая без армии не получалась. Московская область. 1998 год
Наши десантники выполняли миротворческую миссию в Сербской Крайне. Показательные выступления перед гостями. 1993 год
Первая советская атомная бомба в музее по месту изготовления в Сарове. Июнь 1993 год