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20 ноября 2021 17:13

От лихих 90-х до наших дней: как изменилась российская армия

Фотокорреспондент "Комсомольской правды" Владимир Веленгурин стал победителем на Всероссийском фестивале прессы Министерства обороны "Медиа-ас-2021". Приз он получил за лучшую фотоработу в номинации "Главный калибр". Военная тема - одна из самых главных в его работе. Он побывал в более чем 50 командировках в различных "горячих точках". В общей сложности, он провел в них более года. За военные фотографии из Чечни он дважды становился лауреатом самого престижного мирового фотоконкурса "World Press Photo". Награда вручена Владимиру не за конкретную работу, а за преданность, правдивость и мастерство при освещении темы. Более 30 лет фотокорреспондент "КП" следит за тем, как происходят изменения в армии. По его снимкам можно проследить ее историю. Развал в 90е, бесконечные войны на территории бывшего СССР и постепенное возрождение армии. Все это на снимках Владимира Веленгурина в этой фотогалерее.
Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Владимир Веленгурин у подбитых танков на месте боя у аула Чечен-Аул.Чечня. Январь 1995 года

Владимир Веленгурин у подбитых танков на месте боя у аула Чечен-Аул.Чечня. Январь 1995 года

Уничтожение ракет СС-20. Полигон "Сарыозек". Казахстан. Октябрь 1989 года

Уничтожение ракет СС-20. Полигон "Сарыозек". Казахстан. Октябрь 1989 года

Танки на переплавку. Кахахстан. 1990 год

Танки на переплавку. Кахахстан. 1990 год

Для прекращения Азербаджано-Армянского конфликта в Карабахе туда были отправлены кубанские партизаны.Все вернулись живыми

Для прекращения Азербаджано-Армянского конфликта в Карабахе туда были отправлены кубанские партизаны.Все вернулись живыми

На Ворошиловской батарее орудия калибра- 305мм могли уничтожать вражеские корабли на расстоянии 30 км. Остров Русский. 1990 год

На Ворошиловской батарее орудия калибра- 305мм могли уничтожать вражеские корабли на расстоянии 30 км. Остров Русский. 1990 год

Первый выстрел из танка по Белому дому сразу решил проблему и споры, кто главный в стране

Первый выстрел из танка по Белому дому сразу решил проблему и споры, кто главный в стране

Солдатик в увольнении. Тут все на пляже, если служишь в Туапсе. 1993 год

Солдатик в увольнении. Тут все на пляже, если служишь в Туапсе. 1993 год

Уборка урожая без армии не получалась. Московская область. 1998 год

Уборка урожая без армии не получалась. Московская область. 1998 год

Наши десантники выполняли миротворческую миссию в Сербской Крайне. Показательные выступления перед гостями. 1993 год

Наши десантники выполняли миротворческую миссию в Сербской Крайне. Показательные выступления перед гостями. 1993 год

Первая советская атомная бомба в музее по месту изготовления в Сарове. Июнь 1993 год

Первая советская атомная бомба в музее по месту изготовления в Сарове. Июнь 1993 год