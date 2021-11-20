20 ноября 2021 17:13

От лихих 90-х до наших дней: как изменилась российская армия

Фотокорреспондент "Комсомольской правды" Владимир Веленгурин стал победителем на Всероссийском фестивале прессы Министерства обороны "Медиа-ас-2021". Приз он получил за лучшую фотоработу в номинации "Главный калибр". Военная тема - одна из самых главных в его работе. Он побывал в более чем 50 командировках в различных "горячих точках". В общей сложности, он провел в них более года. За военные фотографии из Чечни он дважды становился лауреатом самого престижного мирового фотоконкурса "World Press Photo". Награда вручена Владимиру не за конкретную работу, а за преданность, правдивость и мастерство при освещении темы. Более 30 лет фотокорреспондент "КП" следит за тем, как происходят изменения в армии. По его снимкам можно проследить ее историю. Развал в 90е, бесконечные войны на территории бывшего СССР и постепенное возрождение армии. Все это на снимках Владимира Веленгурина в этой фотогалерее.