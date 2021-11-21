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21 ноября 2021 11:31

Картинки дня: 21 ноября 2021 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Японский космический турист Юсаку Маэдзава, его помощник Йозо Хирано и российский космонавт Александр Мисуркин готовятся к полету на МКС

Японский космический турист Юсаку Маэдзава, его помощник Йозо Хирано и российский космонавт Александр Мисуркин готовятся к полету на МКС

Медведь отдыхает на побережье Гудзонова залива в Канаде

Медведь отдыхает на побережье Гудзонова залива в Канаде

Последствия наводнения в Британской Колумбии, провинции на западе Канады

Последствия наводнения в Британской Колумбии, провинции на западе Канады

Певец Жереми Фреро на церемонии вручения музыкальной премии NRJ Music Awards в Каннах

Певец Жереми Фреро на церемонии вручения музыкальной премии NRJ Music Awards в Каннах

Сильный ветер в Черчилле - городе в канадской провинции Манитоба

Сильный ветер в Черчилле - городе в канадской провинции Манитоба

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в рамках фестиваля Riyadh Season 2021 открылся автосалон

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в рамках фестиваля Riyadh Season 2021 открылся автосалон

Посетители мемориала «Сила и любовь» в Лос-Анджелесе, посвященного более чем 26 тыс. жертв коронавируса

Посетители мемориала «Сила и любовь» в Лос-Анджелесе, посвященного более чем 26 тыс. жертв коронавируса

Президент Сальвадора Найиб Букеле в мультяшном образе презентовал проект Биткоин-Сити - первого в мире «криптовалютного» города

Президент Сальвадора Найиб Букеле в мультяшном образе презентовал проект Биткоин-Сити - первого в мире «криптовалютного» города

Несмотря на пандемию, матч «Боруссия Дортмунд» - «Штутгарт» прошел при полных трибунах

Несмотря на пандемию, матч «Боруссия Дортмунд» - «Штутгарт» прошел при полных трибунах