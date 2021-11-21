Картинки дня: 21 ноября 2021 года, воскресенье

Японский космический турист Юсаку Маэдзава, его помощник Йозо Хирано и российский космонавт Александр Мисуркин готовятся к полету на МКС
Медведь отдыхает на побережье Гудзонова залива в Канаде
Последствия наводнения в Британской Колумбии, провинции на западе Канады
Певец Жереми Фреро на церемонии вручения музыкальной премии NRJ Music Awards в Каннах
Сильный ветер в Черчилле - городе в канадской провинции Манитоба
В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в рамках фестиваля Riyadh Season 2021 открылся автосалон
Посетители мемориала «Сила и любовь» в Лос-Анджелесе, посвященного более чем 26 тыс. жертв коронавируса
Президент Сальвадора Найиб Букеле в мультяшном образе презентовал проект Биткоин-Сити - первого в мире «криптовалютного» города
Несмотря на пандемию, матч «Боруссия Дортмунд» - «Штутгарт» прошел при полных трибунах