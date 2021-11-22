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22 ноября 2021 6:52

Картинки дня: 22 ноября 2021 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
В Эстонии началась установка временных заграждений на границе с Россией

В Эстонии началась установка временных заграждений на границе с Россией

Неделя моды прошла в бразильском Сан-Пауло

Неделя моды прошла в бразильском Сан-Пауло

Россиянин Даниил Медведев проиграл представляющему Германию Александру Звереву в финале итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в итальянском Турине

Россиянин Даниил Медведев проиграл представляющему Германию Александру Звереву в финале итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в итальянском Турине

Один человек убит, трое ранены в результате нападения со стрельбой в Иерусалиме

Один человек убит, трое ранены в результате нападения со стрельбой в Иерусалиме

Снежный шторм обрушился на канадский штат Манитоба

Снежный шторм обрушился на канадский штат Манитоба

Пять человек погибли, более 20 пострадали при наезде автомобиля на участников рождественского парада в Висконсине

Пять человек погибли, более 20 пострадали при наезде автомобиля на участников рождественского парада в Висконсине

Участники шествия, которые собрались у офиса президента Украины в Киеве, поставили Владимиру Зеленскому ультиматум - уволить руководителя офиса президента Андрея Ермака

Участники шествия, которые собрались у офиса президента Украины в Киеве, поставили Владимиру Зеленскому ультиматум - уволить руководителя офиса президента Андрея Ермака

Чемпионка Европы Алена Косторная представила новый показательный номер на этапе Гран-при во Франции. Спортсменка вышла на лед в образе Харли Квинн – в красном платье и с разноцветными волосами

Чемпионка Европы Алена Косторная представила новый показательный номер на этапе Гран-при во Франции. Спортсменка вышла на лед в образе Харли Квинн – в красном платье и с разноцветными волосами

Из логистического центра «Брузги» на белорусско-польской границе госпитализировали мигрантов с коронавирусом

Из логистического центра «Брузги» на белорусско-польской границе госпитализировали мигрантов с коронавирусом