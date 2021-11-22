Картинки дня: 22 ноября 2021 года, понедельник

В Эстонии началась установка временных заграждений на границе с Россией
Неделя моды прошла в бразильском Сан-Пауло
Россиянин Даниил Медведев проиграл представляющему Германию Александру Звереву в финале итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в итальянском Турине
Один человек убит, трое ранены в результате нападения со стрельбой в Иерусалиме
Снежный шторм обрушился на канадский штат Манитоба
Пять человек погибли, более 20 пострадали при наезде автомобиля на участников рождественского парада в Висконсине
Участники шествия, которые собрались у офиса президента Украины в Киеве, поставили Владимиру Зеленскому ультиматум - уволить руководителя офиса президента Андрея Ермака
Чемпионка Европы Алена Косторная представила новый показательный номер на этапе Гран-при во Франции. Спортсменка вышла на лед в образе Харли Квинн – в красном платье и с разноцветными волосами
Из логистического центра «Брузги» на белорусско-польской границе госпитализировали мигрантов с коронавирусом