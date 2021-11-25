25 ноября 2021 6:12

Джигурда против Кушанашвили: Самые яркие фото скандальной битвы

Известный российский шоумен, актер и певец Никита Джигурда вышел на ринг против скандального журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили в лиге «Наше Дело». В споре двух знаменитостей была поставлена точка. Победил 60-летний Джигурда, несмотря на то что Отар на девять лет моложе и на восемь килограммов тяжелее. По словам очевидцев, журналист покидал ринг с болью в ребрах, подбитым глазом и поврежденным носом. Хотя бой проходил под соусом поп-ММА, с упором на шоу и оскорбительные диалоги, основные рамки организаторы старались соблюдать. Бой проходил по правилам бокса, использовались перчатки для ММА. Формат поединка - три раунда по две минуты. Напомним, Джигурда бросил вызов Кушанашвили после оскорбления в одном из шоу. Раннее шоумен провел бой против депутата Госдумы Виталия Милонова и также одержал победу.