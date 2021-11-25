Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
25 ноября 2021 6:28

Картинки дня: 25 ноября 2021 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Подготовка к ежегодному параду в честь Дня благодарения проходит в Нью-Йорке

Подготовка к ежегодному параду в честь Дня благодарения проходит в Нью-Йорке

Митинг противников вакцинации и карантина состоялся в Киеве

Митинг противников вакцинации и карантина состоялся в Киеве

В испанской провинции Кадис прошла очередная акция протеста в рамках забастовки металлургов. В какой-то момент мирные протесты переросли в столкновения с полицейскими

В испанской провинции Кадис прошла очередная акция протеста в рамках забастовки металлургов. В какой-то момент мирные протесты переросли в столкновения с полицейскими

«Спартак» в домашнем матче с «Наполи» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы обыграл итальянцев благодаря дублю Александра Соболева — 2:1

«Спартак» в домашнем матче с «Наполи» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы обыграл итальянцев благодаря дублю Александра Соболева — 2:1

Накануне открытия прошел пресс-день международного автосалона Seoul Mobility Show 2021 в Южной Корее

Накануне открытия прошел пресс-день международного автосалона Seoul Mobility Show 2021 в Южной Корее

Морозное утро в Ирландии

Морозное утро в Ирландии

Надувная лодка с более чем 30 мигрантами, следовавшими в Великобританию, перевернулась в Ла-Манше, недалеко от Кале. По крайней мере 27 человек погибли в ледяной воде

Надувная лодка с более чем 30 мигрантами, следовавшими в Великобританию, перевернулась в Ла-Манше, недалеко от Кале. По крайней мере 27 человек погибли в ледяной воде

Испанские горнолыжные курорты открывают сезон

Испанские горнолыжные курорты открывают сезон

В Калининградской области проходят военные учения

В Калининградской области проходят военные учения