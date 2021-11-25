Картинки дня: 25 ноября 2021 года, четверг

Подготовка к ежегодному параду в честь Дня благодарения проходит в Нью-Йорке
Митинг противников вакцинации и карантина состоялся в Киеве
В испанской провинции Кадис прошла очередная акция протеста в рамках забастовки металлургов. В какой-то момент мирные протесты переросли в столкновения с полицейскими
«Спартак» в домашнем матче с «Наполи» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы обыграл итальянцев благодаря дублю Александра Соболева — 2:1
Накануне открытия прошел пресс-день международного автосалона Seoul Mobility Show 2021 в Южной Корее
Морозное утро в Ирландии
Надувная лодка с более чем 30 мигрантами, следовавшими в Великобританию, перевернулась в Ла-Манше, недалеко от Кале. По крайней мере 27 человек погибли в ледяной воде
Испанские горнолыжные курорты открывают сезон
В Калининградской области проходят военные учения