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26 ноября 2021 6:17

Картинки дня: 26 ноября 2021 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Футболисты московского «Локомотива» на своем поле уступили итальянскому «Лацио» в пятом туре группового этапа Лиги Европы — 0:3

Футболисты московского «Локомотива» на своем поле уступили итальянскому «Лацио» в пятом туре группового этапа Лиги Европы — 0:3

В швейцарском Цюрихе открылись рождественские ярмарки

В швейцарском Цюрихе открылись рождественские ярмарки

В Нью-Йорке состоялся ежегодный парад в честь Дня благодарения

В Нью-Йорке состоялся ежегодный парад в честь Дня благодарения

Антиправительственные акции протеста из-за падения курса турецкой лиры проходят в Стамбуле

Антиправительственные акции протеста из-за падения курса турецкой лиры проходят в Стамбуле

Двухнедельный общенациональный локдаун и режим ЧС сроком на 90 дней начали действовать в Словакии

Двухнедельный общенациональный локдаун и режим ЧС сроком на 90 дней начали действовать в Словакии

В результате взрыва на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области и во время спасательных работ погибли по меньшей мере 52 человека

В результате взрыва на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области и во время спасательных работ погибли по меньшей мере 52 человека

Белорусские авиавласти согласовали выполнение компанией Iraqi Airways рейса по вывозу из Белоруссии иракских граждан из числа пытавшихся попасть в ЕС через Белоруссию

Белорусские авиавласти согласовали выполнение компанией Iraqi Airways рейса по вывозу из Белоруссии иракских граждан из числа пытавшихся попасть в ЕС через Белоруссию

Стая скворцов в небе над Англией

Стая скворцов в небе над Англией

Два патрульных катера типа "Айленд" прибыли из США на Украину в рамках американского пакета помощи

Два патрульных катера типа "Айленд" прибыли из США на Украину в рамках американского пакета помощи