Картинки дня: 26 ноября 2021 года, пятница

Футболисты московского «Локомотива» на своем поле уступили итальянскому «Лацио» в пятом туре группового этапа Лиги Европы — 0:3
В швейцарском Цюрихе открылись рождественские ярмарки
В Нью-Йорке состоялся ежегодный парад в честь Дня благодарения
Антиправительственные акции протеста из-за падения курса турецкой лиры проходят в Стамбуле
Двухнедельный общенациональный локдаун и режим ЧС сроком на 90 дней начали действовать в Словакии
В результате взрыва на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области и во время спасательных работ погибли по меньшей мере 52 человека
Белорусские авиавласти согласовали выполнение компанией Iraqi Airways рейса по вывозу из Белоруссии иракских граждан из числа пытавшихся попасть в ЕС через Белоруссию
Стая скворцов в небе над Англией
Два патрульных катера типа "Айленд" прибыли из США на Украину в рамках американского пакета помощи