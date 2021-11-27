Картинки дня: 27 ноября 2021 года, cуббота

6-метровая инсталляция в Килском университете, Великобритания, выполненная на основании снимков NASA
Участникам Кубка мира FIS в Китае показывают карточки, чтобы они знали, когда снять маски
В парижском ботаническом саду проходит фестиваль света
Разбомбленная школа в Горловке, в подвале которой живет мужчина, лишившийся дома из-за обстрелов
Рыбаки пытаются спасти кита, выброшенного на берег в Чили
Установлен рекорд Невады по посещаемости студенческих баскетбольных матчей - 20 389 зрителей
Больше 2 месяцев продолжается извержение вулкана на испанском острове Пальма
Последствия беспорядков из-за коронавирусных ограничений на острове Мартиника в Карибском море
Подготовка к приезду премьер-министра и министра обороны Япони на базу Сухопутных сил самообороны в Токио