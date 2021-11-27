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27 ноября 2021 11:35

Картинки дня: 27 ноября 2021 года, cуббота

REUTERS
REUTERS
6-метровая инсталляция в Килском университете, Великобритания, выполненная на основании снимков NASA

6-метровая инсталляция в Килском университете, Великобритания, выполненная на основании снимков NASA

Участникам Кубка мира FIS в Китае показывают карточки, чтобы они знали, когда снять маски

Участникам Кубка мира FIS в Китае показывают карточки, чтобы они знали, когда снять маски

В парижском ботаническом саду проходит фестиваль света

В парижском ботаническом саду проходит фестиваль света

Разбомбленная школа в Горловке, в подвале которой живет мужчина, лишившийся дома из-за обстрелов

Разбомбленная школа в Горловке, в подвале которой живет мужчина, лишившийся дома из-за обстрелов

Рыбаки пытаются спасти кита, выброшенного на берег в Чили

Рыбаки пытаются спасти кита, выброшенного на берег в Чили

Установлен рекорд Невады по посещаемости студенческих баскетбольных матчей - 20 389 зрителей

Установлен рекорд Невады по посещаемости студенческих баскетбольных матчей - 20 389 зрителей

Больше 2 месяцев продолжается извержение вулкана на испанском острове Пальма

Больше 2 месяцев продолжается извержение вулкана на испанском острове Пальма

Последствия беспорядков из-за коронавирусных ограничений на острове Мартиника в Карибском море

Последствия беспорядков из-за коронавирусных ограничений на острове Мартиника в Карибском море

Подготовка к приезду премьер-министра и министра обороны Япони на базу Сухопутных сил самообороны в Токио

Подготовка к приезду премьер-министра и министра обороны Япони на базу Сухопутных сил самообороны в Токио