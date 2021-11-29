Картинки дня: 29 ноября 2021 года, понедельник

Уличный артист готовится к выступлениям на улицах Старого города в Джакарте, Индонезия.
Итальянские спасатели выудили из воды десятки мигрантов, пытавшихся добраться до берегов ЕС.
Уборка снега перед началом матча Английской премьер-лиги в Лондоне.
Футболисты бразильского клуба «Палмейрас» с главным трофеем клубного футбола Южной Америки - Кубком Либертадорес.
Баррикада протестующих против обязательной вакцинации от коронавируса на острове Мартиника, заморской территории Франции.
В Киеве вспомнили о годовщине украинского голодомора.
Выступление пары Юлия Щетинина / Марк Магьяр на этапе Гран-при по фигурному катанию в Сочи.
Предзакатное кормление чаек на пляже Банг Пу, Таиланд.