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29 ноября 2021 3:21

Картинки дня: 29 ноября 2021 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Уличный артист готовится к выступлениям на улицах Старого города в Джакарте, Индонезия.

Уличный артист готовится к выступлениям на улицах Старого города в Джакарте, Индонезия.

Итальянские спасатели выудили из воды десятки мигрантов, пытавшихся добраться до берегов ЕС.

Итальянские спасатели выудили из воды десятки мигрантов, пытавшихся добраться до берегов ЕС.

Уборка снега перед началом матча Английской премьер-лиги в Лондоне.

Уборка снега перед началом матча Английской премьер-лиги в Лондоне.

Футболисты бразильского клуба «Палмейрас» с главным трофеем клубного футбола Южной Америки - Кубком Либертадорес.

Футболисты бразильского клуба «Палмейрас» с главным трофеем клубного футбола Южной Америки - Кубком Либертадорес.

Баррикада протестующих против обязательной вакцинации от коронавируса на острове Мартиника, заморской территории Франции.

Баррикада протестующих против обязательной вакцинации от коронавируса на острове Мартиника, заморской территории Франции.

В Киеве вспомнили о годовщине украинского голодомора.

В Киеве вспомнили о годовщине украинского голодомора.

Выступление пары Юлия Щетинина / Марк Магьяр на этапе Гран-при по фигурному катанию в Сочи.

Выступление пары Юлия Щетинина / Марк Магьяр на этапе Гран-при по фигурному катанию в Сочи.

Предзакатное кормление чаек на пляже Банг Пу, Таиланд.

Предзакатное кормление чаек на пляже Банг Пу, Таиланд.