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28 ноября 2021 15:27

Картинки дня: 28 ноября 2021 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Трасса A924 после снегопада в шотландском Пертшире

Трасса A924 после снегопада в шотландском Пертшире

Фестиваль обезьян, который не проводился два года из-за пандемии, возобновился в таиландской провинции Лопбури

Фестиваль обезьян, который не проводился два года из-за пандемии, возобновился в таиландской провинции Лопбури

Заключительный этапе Гран-при по фигурному катанию 2021/22 прошел в Сочи

Заключительный этапе Гран-при по фигурному катанию 2021/22 прошел в Сочи

Мисс Вселенная Андреа Меса из Мексики посещает Святые места в Старом городе Иерусалима

Мисс Вселенная Андреа Меса из Мексики посещает Святые места в Старом городе Иерусалима

Импровизированный лагерь для мигрантов на заброшенных путях во французском Дюнкерке

Импровизированный лагерь для мигрантов на заброшенных путях во французском Дюнкерке

В лондонском Ричмонд-парке был замечен олень

В лондонском Ричмонд-парке был замечен олень

Президент Чехии Милош Земан назначил Петра Фиалу новым премьер-министром из-за стекла в связи с положительным тестом на Covid-19

Президент Чехии Милош Земан назначил Петра Фиалу новым премьер-министром из-за стекла в связи с положительным тестом на Covid-19

Ремонтные работы на линиях электропередач и кабелях связи в Бангкоке

Ремонтные работы на линиях электропередач и кабелях связи в Бангкоке

Непрекращающееся с сентября извержение вулкана на испанском острове Ла-Пальма

Непрекращающееся с сентября извержение вулкана на испанском острове Ла-Пальма