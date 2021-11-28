Картинки дня: 28 ноября 2021 года, воскресенье

Трасса A924 после снегопада в шотландском Пертшире
Фестиваль обезьян, который не проводился два года из-за пандемии, возобновился в таиландской провинции Лопбури
Заключительный этапе Гран-при по фигурному катанию 2021/22 прошел в Сочи
Мисс Вселенная Андреа Меса из Мексики посещает Святые места в Старом городе Иерусалима
Импровизированный лагерь для мигрантов на заброшенных путях во французском Дюнкерке
В лондонском Ричмонд-парке был замечен олень
Президент Чехии Милош Земан назначил Петра Фиалу новым премьер-министром из-за стекла в связи с положительным тестом на Covid-19
Ремонтные работы на линиях электропередач и кабелях связи в Бангкоке
Непрекращающееся с сентября извержение вулкана на испанском острове Ла-Пальма