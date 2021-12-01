Картинки дня: 1 декабря 2021 года, среда

Собака держит в зубах оленью ногу во время прогулки по заснеженному парку, Шотландия.
Власти Сальвадора отчитались об уничтожении крупной партии кокаина.
Рождественское украшение Белого дома, Вашингтон.
Лионель Мессии стал обладателем "Золотого мяча", вручаемого лучшему футболисту планеты.
Барбадос официально стал Республикой, отказавшись на референдуме от подданства британской короны.
Сторонники женского крыла главной оппозиционной партии Индии во время митинга в Дели.
Шторм в Мраморном море выбросил к берегу корабль. Стамбул, Турция.
Президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком.
В Москву пришел первый сильный зимний снегопад.