Картинки дня: 6 декабря 2021 года, понедельник

Акция против обязательной вакцинации и ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19 прошла в Брюсселе
Сборная России по теннису в третий раз в своей истории выиграла Кубок Дэвиса
На матче 17-го тура Российской премьер-лиги футболисты «Зенита» поддержали социальную акцию «Собакам лучше дома». Игроки перед стартовым свистком вышли на поле с щенками из приютов. Акция были приурочена ко Всемирному дню домашних животных
Папа Римский Франциск посетил лагерь беженцев на греческом острове Лесбос, чтобы, по его словам, разрушить безразличие и корысть Европы
Мотопробег Санта Клаусов прошел в польском Гданьске
На космодроме Байконур на стартовый стол установили ракету-носитель «Союз 2.1а»
В результате извержения вулкана Семеру в Индонезии погибли не менее 13 человек
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Саудовской Аравии "Формулы-1"
В Гамбии в эти выходные выбирали президента