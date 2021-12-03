Картинки дня: 6 декабря 2021 года, понедельник

На матче 17-го тура Российской премьер-лиги футболисты «Зенита» поддержали социальную акцию «Собакам лучше дома». Игроки перед стартовым свистком вышли на поле с щенками из приютов. Акция были приурочена ко Всемирному дню домашних животных