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6 декабря 2021 7:19

Картинки дня: 6 декабря 2021 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Акция против обязательной вакцинации и ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19 прошла в Брюсселе

Акция против обязательной вакцинации и ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19 прошла в Брюсселе

Сборная России по теннису в третий раз в своей истории выиграла Кубок Дэвиса

Сборная России по теннису в третий раз в своей истории выиграла Кубок Дэвиса

На матче 17-го тура Российской премьер-лиги футболисты «Зенита» поддержали социальную акцию «Собакам лучше дома». Игроки перед стартовым свистком вышли на поле с щенками из приютов. Акция были приурочена ко Всемирному дню домашних животных

На матче 17-го тура Российской премьер-лиги футболисты «Зенита» поддержали социальную акцию «Собакам лучше дома». Игроки перед стартовым свистком вышли на поле с щенками из приютов. Акция были приурочена ко Всемирному дню домашних животных

Папа Римский Франциск посетил лагерь беженцев на греческом острове Лесбос, чтобы, по его словам, разрушить безразличие и корысть Европы

Папа Римский Франциск посетил лагерь беженцев на греческом острове Лесбос, чтобы, по его словам, разрушить безразличие и корысть Европы

Мотопробег Санта Клаусов прошел в польском Гданьске

Мотопробег Санта Клаусов прошел в польском Гданьске

На космодроме Байконур на стартовый стол установили ракету-носитель «Союз 2.1а»

На космодроме Байконур на стартовый стол установили ракету-носитель «Союз 2.1а»

В результате извержения вулкана Семеру в Индонезии погибли не менее 13 человек

В результате извержения вулкана Семеру в Индонезии погибли не менее 13 человек

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Саудовской Аравии "Формулы-1"

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Саудовской Аравии "Формулы-1"

В Гамбии в эти выходные выбирали президента

В Гамбии в эти выходные выбирали президента