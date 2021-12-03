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7 декабря 2021 5:34

Картинки дня: 7 декабря 2021 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Борис Джонсон принял участие в операции Toxic в Ливерпуле в преддверии публикации 10-летней стратегии по борьбе с наркотиками

Борис Джонсон принял участие в операции Toxic в Ливерпуле в преддверии публикации 10-летней стратегии по борьбе с наркотиками

Рождественская программа в океанариуме Sea Life в Берлине

Рождественская программа в океанариуме Sea Life в Берлине

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Донбассе

Мирная акция против действующей власти и полиции в Афинах переросла в беспорядки. Погром начался в день памяти подростка Алексиса Григоропулоса, убитого полицейскими 13 лет назад

Мирная акция против действующей власти и полиции в Афинах переросла в беспорядки. Погром начался в день памяти подростка Алексиса Григоропулоса, убитого полицейскими 13 лет назад

Предрождественский Милан

Предрождественский Милан

Число погибших после извержения вулкана на индонезийском острове Ява достигло 22 человек

Число погибших после извержения вулкана на индонезийском острове Ява достигло 22 человек

Предстартовая пресс-конференция экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-20" состоялась на Байконуре

Предстартовая пресс-конференция экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-20" состоялась на Байконуре

Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Индию

Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Индию

Папа Римский Франциск завершил трехдневный апостольский визит в Грецию

Папа Римский Франциск завершил трехдневный апостольский визит в Грецию