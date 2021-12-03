Картинки дня: 7 декабря 2021 года, вторник

Борис Джонсон принял участие в операции Toxic в Ливерпуле в преддверии публикации 10-летней стратегии по борьбе с наркотиками
Рождественская программа в океанариуме Sea Life в Берлине
Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Донбассе
Мирная акция против действующей власти и полиции в Афинах переросла в беспорядки. Погром начался в день памяти подростка Алексиса Григоропулоса, убитого полицейскими 13 лет назад
Предрождественский Милан
Число погибших после извержения вулкана на индонезийском острове Ява достигло 22 человек
Предстартовая пресс-конференция экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-20" состоялась на Байконуре
Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Индию
Папа Римский Франциск завершил трехдневный апостольский визит в Грецию