Картинки дня: 8 декабря 2021 года, среда

В Ливане прошла торжественная церемония зажжения главной елки страны
На испанском острове Пальма продолжается извержение вулкана
Санты-мотоциклисты на улицах Цюриха
Ночная гроза в Чили
На Британию обрушился разрушительный шторм "Арвен". Он принес с собой снегопад и ветер: порывы – до 160 километров в час
Мумия доколумбового периода, захороненная от 800 до 1200 лет назад, найдена в археологическом комплексе Кахамаркилья в Перу
На Байконуре прошли проводы экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-20"
Переговоры президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена прошли в формате видеоконференции
На Москву 7 декабря обрушился мощнейший за последние 70 лет снегопад. Синоптики назвали его рекордным для календарного начала зимы, столько снега в этот период в Москве последний раз фиксировали в 1949 году