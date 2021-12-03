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8 декабря 2021 5:57

Картинки дня: 8 декабря 2021 года, среда

REUTERS
REUTERS
В Ливане прошла торжественная церемония зажжения главной елки страны

В Ливане прошла торжественная церемония зажжения главной елки страны

На испанском острове Пальма продолжается извержение вулкана

На испанском острове Пальма продолжается извержение вулкана

Санты-мотоциклисты на улицах Цюриха

Санты-мотоциклисты на улицах Цюриха

Ночная гроза в Чили

Ночная гроза в Чили

На Британию обрушился разрушительный шторм "Арвен". Он принес с собой снегопад и ветер: порывы – до 160 километров в час

На Британию обрушился разрушительный шторм "Арвен". Он принес с собой снегопад и ветер: порывы – до 160 километров в час

Мумия доколумбового периода, захороненная от 800 до 1200 лет назад, найдена в археологическом комплексе Кахамаркилья в Перу

Мумия доколумбового периода, захороненная от 800 до 1200 лет назад, найдена в археологическом комплексе Кахамаркилья в Перу

На Байконуре прошли проводы экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-20"

На Байконуре прошли проводы экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-20"

Переговоры президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена прошли в формате видеоконференции

Переговоры президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена прошли в формате видеоконференции

На Москву 7 декабря обрушился мощнейший за последние 70 лет снегопад. Синоптики назвали его рекордным для календарного начала зимы, столько снега в этот период в Москве последний раз фиксировали в 1949 году

На Москву 7 декабря обрушился мощнейший за последние 70 лет снегопад. Синоптики назвали его рекордным для календарного начала зимы, столько снега в этот период в Москве последний раз фиксировали в 1949 году