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9 декабря 2021 5:43

Картинки дня: 9 декабря 2021 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Олаф Шольц сменил Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ. Его избрали во время заседания Бундестага

Олаф Шольц сменил Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ. Его избрали во время заседания Бундестага

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили запись рождественской программы Together at Christmas. Это мероприятие пользуется огромной популярностью в стране

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили запись рождественской программы Together at Christmas. Это мероприятие пользуется огромной популярностью в стране

8 декабря прошли заключительные матчи групы H Лиги чемпионов. «Зенит» на своем поле сыграл вничью с «Челси» (3:3),и теперь сыграет в плей-офф Лиги Европы

8 декабря прошли заключительные матчи групы H Лиги чемпионов. «Зенит» на своем поле сыграл вничью с «Челси» (3:3),и теперь сыграет в плей-офф Лиги Европы

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между итальянской «Аталантой» и испанским «Вильярреалом» был отложен из-за непогоды, которая установилась в Бергамо

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между итальянской «Аталантой» и испанским «Вильярреалом» был отложен из-за непогоды, которая установилась в Бергамо

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-20». На её борту находятся первые за 12 лет космические туристы

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-20». На её борту находятся первые за 12 лет космические туристы

12 тысяч свечей зажгли в память о жертвах коронавируса COVID-19 в швейцарском Берне

12 тысяч свечей зажгли в память о жертвах коронавируса COVID-19 в швейцарском Берне

Мужчина поджег гигантскую елку около здания Fox News в центре Манхэттена. Задержанный так и не смог объяснить свои действия

Мужчина поджег гигантскую елку около здания Fox News в центре Манхэттена. Задержанный так и не смог объяснить свои действия

В Индии потерпел крушение вертолет, на борту которого находился начальник штаба обороны индийских ВС генерал Бипин Рават

В Индии потерпел крушение вертолет, на борту которого находился начальник штаба обороны индийских ВС генерал Бипин Рават

Традиционный праздник сожжения дьявола прошел в Гватемале. Согласно обычаю, он открывает рождественский сезон в стране

Традиционный праздник сожжения дьявола прошел в Гватемале. Согласно обычаю, он открывает рождественский сезон в стране