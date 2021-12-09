Картинки дня: 9 декабря 2021 года, четверг

Олаф Шольц сменил Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ. Его избрали во время заседания Бундестага
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили запись рождественской программы Together at Christmas. Это мероприятие пользуется огромной популярностью в стране
8 декабря прошли заключительные матчи групы H Лиги чемпионов. «Зенит» на своем поле сыграл вничью с «Челси» (3:3),и теперь сыграет в плей-офф Лиги Европы
Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между итальянской «Аталантой» и испанским «Вильярреалом» был отложен из-за непогоды, которая установилась в Бергамо
С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-20». На её борту находятся первые за 12 лет космические туристы
12 тысяч свечей зажгли в память о жертвах коронавируса COVID-19 в швейцарском Берне
Мужчина поджег гигантскую елку около здания Fox News в центре Манхэттена. Задержанный так и не смог объяснить свои действия
В Индии потерпел крушение вертолет, на борту которого находился начальник штаба обороны индийских ВС генерал Бипин Рават
Традиционный праздник сожжения дьявола прошел в Гватемале. Согласно обычаю, он открывает рождественский сезон в стране