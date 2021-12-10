Картинки дня: 10 декабря 2021 года, пятница

Московский «Спартак» одержал победу в заключительном матче группового этапа Лиги Европы против «Легии». Встреча состоялась в Варшаве и окончилась со счетом 1:0 в пользу «красно-белых»
Сотрудники Starbucks создали первый профсоюз работников кофеен в США
Предновогодняя Москва
Германию накрыли сильнейшие снегопады
Традиционно с приходом холодов в Якутии открывается сезон экстремальных купаний. Накануне в знаменитом на весь мир своими морозами Оймяконе температура впервые с начала сезона опустилась ниже -60°
Жертвами ракетного удара по лагерю беженцев в Йемене стали четыре человека
Новогоднее представдение в океанариуме японского города Иокогама
В результате ДТП с грузовиком на юго-востоке Мексики погибли 53 человека
Огонь зимних Олимпийских игр 2022 представлен в Пекинском университете почты и коммуникаций