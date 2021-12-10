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10 декабря 2021 5:54

Картинки дня: 10 декабря 2021 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Московский «Спартак» одержал победу в заключительном матче группового этапа Лиги Европы против «Легии». Встреча состоялась в Варшаве и окончилась со счетом 1:0 в пользу «красно-белых»

Московский «Спартак» одержал победу в заключительном матче группового этапа Лиги Европы против «Легии». Встреча состоялась в Варшаве и окончилась со счетом 1:0 в пользу «красно-белых»

Сотрудники Starbucks создали первый профсоюз работников кофеен в США

Сотрудники Starbucks создали первый профсоюз работников кофеен в США

Предновогодняя Москва

Предновогодняя Москва

Германию накрыли сильнейшие снегопады

Германию накрыли сильнейшие снегопады

Традиционно с приходом холодов в Якутии открывается сезон экстремальных купаний. Накануне в знаменитом на весь мир своими морозами Оймяконе температура впервые с начала сезона опустилась ниже -60°

Традиционно с приходом холодов в Якутии открывается сезон экстремальных купаний. Накануне в знаменитом на весь мир своими морозами Оймяконе температура впервые с начала сезона опустилась ниже -60°

Жертвами ракетного удара по лагерю беженцев в Йемене стали четыре человека

Жертвами ракетного удара по лагерю беженцев в Йемене стали четыре человека

Новогоднее представдение в океанариуме японского города Иокогама

Новогоднее представдение в океанариуме японского города Иокогама

В результате ДТП с грузовиком на юго-востоке Мексики погибли 53 человека

В результате ДТП с грузовиком на юго-востоке Мексики погибли 53 человека

Огонь зимних Олимпийских игр 2022 представлен в Пекинском университете почты и коммуникаций

Огонь зимних Олимпийских игр 2022 представлен в Пекинском университете почты и коммуникаций