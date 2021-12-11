Картинки дня: 11 декабря 2021 года, суббота

Эстафета по «ледяному плаванию» в Таллине
Россия представила форму для зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине
7-метровая статуя главного новогоднего волшебника в парке-музее города Санта-Клаус в штате Индиана, США
Акция протеста фермеров в Нью-Дели, Индия
Кубок мира FIS по прыжкам с трамплина в Клингентале, Германия
Гран-при Абу-Даби, один из этапов чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1
Праздник Богоматери Гваделупской в Мексике
Маленький житель Кабула уснул на велосипеде
Загоревшийся сухогруз Almirante Storni под флагом Либерии отбуксирован в гавань Гетеборга, Швеция