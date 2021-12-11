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11 декабря 2021 11:03

Картинки дня: 11 декабря 2021 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Эстафета по «ледяному плаванию» в Таллине

Эстафета по «ледяному плаванию» в Таллине

Россия представила форму для зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине

Россия представила форму для зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине

7-метровая статуя главного новогоднего волшебника в парке-музее города Санта-Клаус в штате Индиана, США

7-метровая статуя главного новогоднего волшебника в парке-музее города Санта-Клаус в штате Индиана, США

Акция протеста фермеров в Нью-Дели, Индия

Акция протеста фермеров в Нью-Дели, Индия

Кубок мира FIS по прыжкам с трамплина в Клингентале, Германия

Кубок мира FIS по прыжкам с трамплина в Клингентале, Германия

Гран-при Абу-Даби, один из этапов чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1

Гран-при Абу-Даби, один из этапов чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1

Праздник Богоматери Гваделупской в Мексике

Праздник Богоматери Гваделупской в Мексике

Маленький житель Кабула уснул на велосипеде

Маленький житель Кабула уснул на велосипеде

Загоревшийся сухогруз Almirante Storni под флагом Либерии отбуксирован в гавань Гетеборга, Швеция

Загоревшийся сухогруз Almirante Storni под флагом Либерии отбуксирован в гавань Гетеборга, Швеция