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12 декабря 2021 11:08

Картинки дня: 12 декабря 2021 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Массовая свадебная церемония прошла на пляже в Лиме, Перу

Массовая свадебная церемония прошла на пляже в Лиме, Перу

Рождественские огни на площадь Массена в Ницце, Франция

Рождественские огни на площадь Массена в Ницце, Франция

Blue Origin отправила в космос 6 туристов, среди них - 74-летняя дочь первого американского астронавта Алана Шепарда Лаура

Blue Origin отправила в космос 6 туристов, среди них - 74-летняя дочь первого американского астронавта Алана Шепарда Лаура

Авиашоу во время этапа чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 Гран-при Абу-Даби

Авиашоу во время этапа чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 Гран-при Абу-Даби

Показательные выступления палестинского спецназа в Газе

Показательные выступления палестинского спецназа в Газе

Последствия торнадо в Боулинг-Грин, Кентукки, США

Последствия торнадо в Боулинг-Грин, Кентукки, США

Конор Бенн защитил титула WBA Continental в полусреднем весе в поединке против экс-чемпиона мира Криса Алгиери

Конор Бенн защитил титула WBA Continental в полусреднем весе в поединке против экс-чемпиона мира Криса Алгиери

Соревнования по плаванию через гавань в Гонконге, Китай

Соревнования по плаванию через гавань в Гонконге, Китай

Мигранты из Гаити сушат одежду на границе США и Мексики

Мигранты из Гаити сушат одежду на границе США и Мексики