Картинки дня: 12 декабря 2021 года, воскресенье

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Авиашоу во время этапа чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 Гран-при Абу-Даби
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Последствия торнадо в Боулинг-Грин, Кентукки, США
Конор Бенн защитил титула WBA Continental в полусреднем весе в поединке против экс-чемпиона мира Криса Алгиери
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