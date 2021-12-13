Картинки дня: 13 декабря 2021 года, понедельник

Под Харьковом прошли военные сборы резервистов ВСУ.
Участники митинга против обязательной вакцинации и введения QR-кодов в Екатеринбурге.
В Ливерпуле начались встречи саммита Большой семерки.
Врачи борются за жизнь пациента с ковидом в Дармштадте, Германия.
Футболисты "Нью Йорк ФК" стали обладателями главного трофея MLS, крупнейшей профессиональной футбольной лиги США.
Болельщик во время футбольного матча Кубка арабских государств между Алжиром и Марокко.
Одинокая байдарка проплывает под Старым мостом во Флоренции, Италия.
Беженцы столпились у столика регистрации в лагере для нелегалов у границы Мексики с США в Калифорнии.
В Германии проходят полёты "летающих лыжников" на первом этапе мирового гран-при по прыжкам с трамплина.