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13 декабря 2021 2:51

Картинки дня: 13 декабря 2021 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Под Харьковом прошли военные сборы резервистов ВСУ.

Под Харьковом прошли военные сборы резервистов ВСУ.

Участники митинга против обязательной вакцинации и введения QR-кодов в Екатеринбурге.

Участники митинга против обязательной вакцинации и введения QR-кодов в Екатеринбурге.

В Ливерпуле начались встречи саммита Большой семерки.

В Ливерпуле начались встречи саммита Большой семерки.

Врачи борются за жизнь пациента с ковидом в Дармштадте, Германия.

Врачи борются за жизнь пациента с ковидом в Дармштадте, Германия.

Футболисты "Нью Йорк ФК" стали обладателями главного трофея MLS, крупнейшей профессиональной футбольной лиги США.

Футболисты "Нью Йорк ФК" стали обладателями главного трофея MLS, крупнейшей профессиональной футбольной лиги США.

Болельщик во время футбольного матча Кубка арабских государств между Алжиром и Марокко.

Болельщик во время футбольного матча Кубка арабских государств между Алжиром и Марокко.

Одинокая байдарка проплывает под Старым мостом во Флоренции, Италия.

Одинокая байдарка проплывает под Старым мостом во Флоренции, Италия.

Беженцы столпились у столика регистрации в лагере для нелегалов у границы Мексики с США в Калифорнии.

Беженцы столпились у столика регистрации в лагере для нелегалов у границы Мексики с США в Калифорнии.

В Германии проходят полёты "летающих лыжников" на первом этапе мирового гран-при по прыжкам с трамплина.

В Германии проходят полёты "летающих лыжников" на первом этапе мирового гран-при по прыжкам с трамплина.