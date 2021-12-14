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Спорт
Звезды
Здоровье
Наши права
Наука
Колумнисты
Происшествия
Путеводитель
Промокоды
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14 декабря 2021 14:39
В Щёлково спилили главную новогоднюю ёлку России для площади Кремля
Иван МАКЕЕВ
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В Щёлково спилили главную новогоднюю ёлку России для площади Кремля