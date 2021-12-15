Картинки дня: 15 декабря 2021 года, cреда

Рождественские погружения с аквалангом в одном из океанариумов Таиланда.
Мексиканский пожарный тушит огонь на фабрике в городе Монтерей.
У берегов Швеции в темное время суток столкнулись два грузовых судна, в результате одно из них перевернулось и осталось на плаву в таком виде.
Тысячи жителей американского штата Кентукки были вынуждены покинуть свои разрушенные дома из-за мощного торнадо.
Индийские фермеры более года добивались от властей отменить новые спорные законы в сфере сельского хозяйства. Накануне премьер-министр Моди пошел на уступки и фермеры демонтировали палатки в центре Дели
Во время учений российских военнослужащих на Кадамовском полигоне, Ростовская область.
В Верховном суде прошло заседание по иску о ликвидации правозащитного общества "Мемориал" (признан в России НКО-иноагентом).
Учения украинских танкистов по преодолению водных преград в Луганской области.