Картинки дня: 17 декабря 2021 года, пятница

Делегация Омана покидает офис премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на Даунинг-стрит после переговоров.
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой Монголии Ухнагийн Хурэлсухом.
Работа над новой вакциной от ковида в лаборатории компании Pfizer в Вене.
Жители Кабула могут получить гуманитарную помощь в представительстве Турции.
Французская медсестра во время дежурства в "красной зоне" ковид-госпиталя.
Сотни лодок, брошенных перебравшимися в Британию нелегалами, выложены в порту города Дувр.
Работа выездной бригады вакцинации под Ахмадабадом, Индия.
Бизоны бредут по снегу национального парка "Йеллоустоун" в США.
Президент Франции Эмманюэль Макрон во время заседания саммита ЕС в Брюсселе.