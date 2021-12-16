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17 декабря 2021 2:22

Картинки дня: 17 декабря 2021 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Делегация Омана покидает офис премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на Даунинг-стрит после переговоров.

Делегация Омана покидает офис премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на Даунинг-стрит после переговоров.

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой Монголии Ухнагийн Хурэлсухом.

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой Монголии Ухнагийн Хурэлсухом.

Работа над новой вакциной от ковида в лаборатории компании Pfizer в Вене.

Работа над новой вакциной от ковида в лаборатории компании Pfizer в Вене.

Жители Кабула могут получить гуманитарную помощь в представительстве Турции.

Жители Кабула могут получить гуманитарную помощь в представительстве Турции.

Французская медсестра во время дежурства в "красной зоне" ковид-госпиталя.

Французская медсестра во время дежурства в "красной зоне" ковид-госпиталя.

Сотни лодок, брошенных перебравшимися в Британию нелегалами, выложены в порту города Дувр.

Сотни лодок, брошенных перебравшимися в Британию нелегалами, выложены в порту города Дувр.

Работа выездной бригады вакцинации под Ахмадабадом, Индия.

Работа выездной бригады вакцинации под Ахмадабадом, Индия.

Бизоны бредут по снегу национального парка "Йеллоустоун" в США.

Бизоны бредут по снегу национального парка "Йеллоустоун" в США.

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время заседания саммита ЕС в Брюсселе.

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время заседания саммита ЕС в Брюсселе.