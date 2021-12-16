Картинки дня: 19 декабря 2021 года, воскресенье

Полная Луна над итальянскими Альпами
Сборная Алжира стала победителем Кубка арабских наций по футболу. В финале команда обыграла сборную Туниса в дополнительное время со счетом 2:0
Три человека погибли при падении строительного крана в Турине
Акция против обязательной вакцинации и ограничительных мер из-за COVID-19 в Париже
Сборная России одержала третью победу подряд домашнем этапе Евротура — Кубке Первого канала. Россияне обыграли сборную Чехии 5:2
Число жертв тайфуна "Раи" на Филиппинах возросло до 33
Уличный танцор. Багдад. Ирак
Андрей Рублев выиграл выставочный турнир в Абу-Даби. В финале россиянин за полтора часа победил Энди Маррея – 6:4, 7:6
Маяк на Финском заливе в Ленинградской области