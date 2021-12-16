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19 декабря 2021 5:40

Картинки дня: 19 декабря 2021 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Полная Луна над итальянскими Альпами

Полная Луна над итальянскими Альпами

Сборная Алжира стала победителем Кубка арабских наций по футболу. В финале команда обыграла сборную Туниса в дополнительное время со счетом 2:0

Сборная Алжира стала победителем Кубка арабских наций по футболу. В финале команда обыграла сборную Туниса в дополнительное время со счетом 2:0

Три человека погибли при падении строительного крана в Турине

Три человека погибли при падении строительного крана в Турине

Акция против обязательной вакцинации и ограничительных мер из-за COVID-19 в Париже

Акция против обязательной вакцинации и ограничительных мер из-за COVID-19 в Париже

Сборная России одержала третью победу подряд домашнем этапе Евротура — Кубке Первого канала. Россияне обыграли сборную Чехии 5:2

Сборная России одержала третью победу подряд домашнем этапе Евротура — Кубке Первого канала. Россияне обыграли сборную Чехии 5:2

Число жертв тайфуна "Раи" на Филиппинах возросло до 33

Число жертв тайфуна "Раи" на Филиппинах возросло до 33

Уличный танцор. Багдад. Ирак

Уличный танцор. Багдад. Ирак

Андрей Рублев выиграл выставочный турнир в Абу-Даби. В финале россиянин за полтора часа победил Энди Маррея – 6:4, 7:6

Андрей Рублев выиграл выставочный турнир в Абу-Даби. В финале россиянин за полтора часа победил Энди Маррея – 6:4, 7:6

Маяк на Финском заливе в Ленинградской области

Маяк на Финском заливе в Ленинградской области