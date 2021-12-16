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20 декабря 2021 7:38

Картинки дня: 20 декабря 2021 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Полная Луна над Канадой

Полная Луна над Канадой

Воздушный парад по случаю старта Кубка Мира по горнолыжному спорту в Италии

Воздушный парад по случаю старта Кубка Мира по горнолыжному спорту в Италии

Забег Санта-Клаусов в Мадриде

Забег Санта-Клаусов в Мадриде

Новым президентом Чили по итогам второго тура выборов стал кандидат от сил левого толка Габриэль Борич – 35-летний студенческий лидер

Новым президентом Чили по итогам второго тура выборов стал кандидат от сил левого толка Габриэль Борич – 35-летний студенческий лидер

Не менее 10 человек пропали без вести из-за наводнений в Малайзии

Не менее 10 человек пропали без вести из-за наводнений в Малайзии

Премьера фильма "Матрица: Воскрешение" прошла в Сан-Франциско

Премьера фильма "Матрица: Воскрешение" прошла в Сан-Франциско

Сборная России проиграла команде Финляндии на домашнем этапе Евротура — Кубке Первого канала. Россияне проиграли со счетом 2:3 в овертайме.

Сборная России проиграла команде Финляндии на домашнем этапе Евротура — Кубке Первого канала. Россияне проиграли со счетом 2:3 в овертайме.

Рассвет в Омской области

Рассвет в Омской области

космонавт Александр Мисуркин приземлились 20 декабря на территории Казахстана на спускаемом аппарате корабля «Союз МС-20»

космонавт Александр Мисуркин приземлились 20 декабря на территории Казахстана на спускаемом аппарате корабля «Союз МС-20»