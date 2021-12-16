Картинки дня: 20 декабря 2021 года, понедельник

Полная Луна над Канадой
Воздушный парад по случаю старта Кубка Мира по горнолыжному спорту в Италии
Забег Санта-Клаусов в Мадриде
Новым президентом Чили по итогам второго тура выборов стал кандидат от сил левого толка Габриэль Борич – 35-летний студенческий лидер
Не менее 10 человек пропали без вести из-за наводнений в Малайзии
Премьера фильма "Матрица: Воскрешение" прошла в Сан-Франциско
Сборная России проиграла команде Финляндии на домашнем этапе Евротура — Кубке Первого канала. Россияне проиграли со счетом 2:3 в овертайме.
Рассвет в Омской области
космонавт Александр Мисуркин приземлились 20 декабря на территории Казахстана на спускаемом аппарате корабля «Союз МС-20»