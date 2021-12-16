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21 декабря 2021 6:24

Картинки дня: 21 декабря 2021 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сократил отставание в счете в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа». 24-летний форвард отличился в конце второго периода, сделав счет 3:4

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сократил отставание в счете в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа». 24-летний форвард отличился в конце второго периода, сделав счет 3:4

Дайверы в костюме Санта-Клауса кормит обитателей океанариума AquaRio в Рио-де-Жанейро

Дайверы в костюме Санта-Клауса кормит обитателей океанариума AquaRio в Рио-де-Жанейро

Несколько десятков тысяч человек были эвакуированы в результате сильных наводнений в Малайзии

Несколько десятков тысяч человек были эвакуированы в результате сильных наводнений в Малайзии

Заплыв Санта-Клаусов в Венеции

Заплыв Санта-Клаусов в Венеции

Предрождественская атмосфера на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Предрождественская атмосфера на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-20" с космонавтом и японскими туристами приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-20" с космонавтом и японскими туристами приземлился в Казахстане

На Филиппинах подсчитывают ущерб от разрушительного тайфуна "Рай". Жертв – уже более трехсот. Стихия уничтожила многие районы -- целиком, нет связи и электричества. Десятки тысяч людей эвакуировали

На Филиппинах подсчитывают ущерб от разрушительного тайфуна "Рай". Жертв – уже более трехсот. Стихия уничтожила многие районы -- целиком, нет связи и электричества. Десятки тысяч людей эвакуировали

Сборная Алжира победила в Кубке арабских наций в Катаре. Дома футболистов встречали как героев

Сборная Алжира победила в Кубке арабских наций в Катаре. Дома футболистов встречали как героев

Самый молодой президент в истории страны. Габриэль Борич победил на выборах в Чили. На момент вступления в должность избранному главе государства исполнится 36 лет

Самый молодой президент в истории страны. Габриэль Борич победил на выборах в Чили. На момент вступления в должность избранному главе государства исполнится 36 лет