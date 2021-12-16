Картинки дня: 21 декабря 2021 года, вторник

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сократил отставание в счете в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа». 24-летний форвард отличился в конце второго периода, сделав счет 3:4
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