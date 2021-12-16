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22 декабря 2021 6:59

Картинки дня: 22 декабря 2021 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Первое в мире SMS будет продано на аукционе в формате NFT

Первое в мире SMS будет продано на аукционе в формате NFT

Традиционные рождественские купания прошли во французской Ницце

Традиционные рождественские купания прошли во французской Ницце

С западного циферблата реставрируемого c 2017 года Биг-Бена в Лондоне сняли строительные леса

С западного циферблата реставрируемого c 2017 года Биг-Бена в Лондоне сняли строительные леса

Число погибших в результате сильных наводнений в Малайзии выросло до 17

Число погибших в результате сильных наводнений в Малайзии выросло до 17

Владимир Путин и Сергей Шойгу во время осмотра экспозиции перед началом расширенного заседания коллегии министерства обороны

Владимир Путин и Сергей Шойгу во время осмотра экспозиции перед началом расширенного заседания коллегии министерства обороны

Акция в поддержку арестованного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси

Акция в поддержку арестованного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси

Бывший федеральный министр по делам семьи Франциска Гиффай избрана новым мэром Берлина

Бывший федеральный министр по делам семьи Франциска Гиффай избрана новым мэром Берлина

Раздача еды бездомным в преддверии Рождества прошла в беднейших районах рио де Жанейро

Раздача еды бездомным в преддверии Рождества прошла в беднейших районах рио де Жанейро

Туманное утро в индийской столице

Туманное утро в индийской столице