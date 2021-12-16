Картинки дня: 22 декабря 2021 года, вторник

Первое в мире SMS будет продано на аукционе в формате NFT
Традиционные рождественские купания прошли во французской Ницце
С западного циферблата реставрируемого c 2017 года Биг-Бена в Лондоне сняли строительные леса
Число погибших в результате сильных наводнений в Малайзии выросло до 17
Владимир Путин и Сергей Шойгу во время осмотра экспозиции перед началом расширенного заседания коллегии министерства обороны
Акция в поддержку арестованного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси
Бывший федеральный министр по делам семьи Франциска Гиффай избрана новым мэром Берлина
Раздача еды бездомным в преддверии Рождества прошла в беднейших районах рио де Жанейро
Туманное утро в индийской столице