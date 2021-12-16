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23 декабря 2021 4:59

Картинки дня: 23 декабря 2021 года, среда

REUTERS
REUTERS
В ходе широкомасштабных учений Корпуса стражей исламской революции «Великий Пророк — 17» Иран провел пуски широкого спектра ракет

В ходе широкомасштабных учений Корпуса стражей исламской революции «Великий Пророк — 17» Иран провел пуски широкого спектра ракет

Встреча рассвета после самой длинной ночи в году у Стоунхенджа

Встреча рассвета после самой длинной ночи в году у Стоунхенджа

Зима в швейцарской глубинке

Зима в швейцарской глубинке

Предновогодний Киев

Предновогодний Киев

Густой смог окутал индийскую столицу

Густой смог окутал индийскую столицу

Космические туристы из Японии дали первую пресс-конференцию после возвращения с МКС

Космические туристы из Японии дали первую пресс-конференцию после возвращения с МКС

Сокровища римского и мамлюкского периодов обнаружены в Израиле среди обломков затонувших кораблей

Сокровища римского и мамлюкского периодов обнаружены в Израиле среди обломков затонувших кораблей

Десант Санта Клаусов высадился в детской больнице Любляны

Десант Санта Клаусов высадился в детской больнице Любляны

В Мьянме около 80 человек пропали без вести в результате схода оползня

В Мьянме около 80 человек пропали без вести в результате схода оползня