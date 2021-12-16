Картинки дня: 23 декабря 2021 года, среда

В ходе широкомасштабных учений Корпуса стражей исламской революции «Великий Пророк — 17» Иран провел пуски широкого спектра ракет
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