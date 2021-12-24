Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
23 декабря 2021 16:14

Подразделения ведомственного Центра МЧС «Лидер» провели дезинфекцию Ленинградского вокзала в Москве.

Михаил ФРОЛОВ
Михаил ФРОЛОВ
Подразделения ведомственного Центра МЧС «Лидер» провели дезинфекцию Ленинградского вокзала в Москве.

Подразделения ведомственного Центра МЧС «Лидер» провели дезинфекцию Ленинградского вокзала в Москве.