Картинки дня: 24 декабря 2021 года, пятница

Королева Великобритании Елизавета II записала ежегодное рождественское поздравление в Виндзорском замке
Не менее 38 человек погибли при пожаре на пароме в Бангладеш
В Европе Санта передвигается на оленях, а в Израиле на верблюде
Президент Филиппин Родриго Дутерте ввел на год режим чрезвычайного положения в шести регионах страны, пострадавших из-за тайфуна "Раи"
Заснеженный Берлин
Дайвер в новогоднем костюме кормит рыб в океанариуме на Бали
Очередь на ПЦР тест в Пуэрто-Рико
Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию
Власти Южной Кореи помилуют бывшего президента Пак Кын Хе, отбывающую заключение по обвинениям в коррупции