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24 декабря 2021 7:30

Картинки дня: 24 декабря 2021 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Королева Великобритании Елизавета II записала ежегодное рождественское поздравление в Виндзорском замке

Королева Великобритании Елизавета II записала ежегодное рождественское поздравление в Виндзорском замке

Не менее 38 человек погибли при пожаре на пароме в Бангладеш

Не менее 38 человек погибли при пожаре на пароме в Бангладеш

В Европе Санта передвигается на оленях, а в Израиле на верблюде

В Европе Санта передвигается на оленях, а в Израиле на верблюде

Президент Филиппин Родриго Дутерте ввел на год режим чрезвычайного положения в шести регионах страны, пострадавших из-за тайфуна "Раи"

Президент Филиппин Родриго Дутерте ввел на год режим чрезвычайного положения в шести регионах страны, пострадавших из-за тайфуна "Раи"

Заснеженный Берлин

Заснеженный Берлин

Дайвер в новогоднем костюме кормит рыб в океанариуме на Бали

Дайвер в новогоднем костюме кормит рыб в океанариуме на Бали

Очередь на ПЦР тест в Пуэрто-Рико

Очередь на ПЦР тест в Пуэрто-Рико

Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию

Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию

Власти Южной Кореи помилуют бывшего президента Пак Кын Хе, отбывающую заключение по обвинениям в коррупции

Власти Южной Кореи помилуют бывшего президента Пак Кын Хе, отбывающую заключение по обвинениям в коррупции