Картинки дня: 25 декабря 2021 года, суббота

Пруд Бейкер в канадском Квебеке, засыпанный снегом, выглядит как огромное сердце
В пострадавший от торнадо Доусон-Спрингс, Кентукки, США заглянул Санта-Клаус
Ракета Ariane 5 стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане с новейшим телескопом «Джеймс Уэбб»
Серферы во Флориде переоделись в Санта-Клаусов
Набережную Лимассола на Кипре украсили необычными елками
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Учения «Великий пророк 17» на юго-западе Ирана
Тайские Санты используют вместо оленей слонов
Палестинские протесты в деревне Бурка, расположенной на Западном берегу реки Иордан