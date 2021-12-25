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25 декабря 2021 10:28

Картинки дня: 25 декабря 2021 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Пруд Бейкер в канадском Квебеке, засыпанный снегом, выглядит как огромное сердце

Пруд Бейкер в канадском Квебеке, засыпанный снегом, выглядит как огромное сердце

В пострадавший от торнадо Доусон-Спрингс, Кентукки, США заглянул Санта-Клаус

В пострадавший от торнадо Доусон-Спрингс, Кентукки, США заглянул Санта-Клаус

Ракета Ariane 5 стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане с новейшим телескопом «Джеймс Уэбб»

Ракета Ariane 5 стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане с новейшим телескопом «Джеймс Уэбб»

Серферы во Флориде переоделись в Санта-Клаусов

Серферы во Флориде переоделись в Санта-Клаусов

Набережную Лимассола на Кипре украсили необычными елками

Набережную Лимассола на Кипре украсили необычными елками

Прихожане на рождественской мессе в Вифлееме

Прихожане на рождественской мессе в Вифлееме

Учения «Великий пророк 17» на юго-западе Ирана

Учения «Великий пророк 17» на юго-западе Ирана

Тайские Санты используют вместо оленей слонов

Тайские Санты используют вместо оленей слонов

Палестинские протесты в деревне Бурка, расположенной на Западном берегу реки Иордан

Палестинские протесты в деревне Бурка, расположенной на Западном берегу реки Иордан