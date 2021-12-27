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27 декабря 2021 2:23

Картинки дня: 27 декабря 2021 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
В английском портовом городе Скарборо с 1898 года проходит футбольный матч между пожарными и рыбаками. В последние годы некогда принципиальное противостояние переросло в благотворительную игру.

В английском портовом городе Скарборо с 1898 года проходит футбольный матч между пожарными и рыбаками. В последние годы некогда принципиальное противостояние переросло в благотворительную игру.

Традиционные соревнования по плаванию в ледяной воде прошли в водах реки Влтавы, Прага, Чехия.

Традиционные соревнования по плаванию в ледяной воде прошли в водах реки Влтавы, Прага, Чехия.

На родине в Ираке похоронили курдских беженцев, погибших при попытке пересечь Ла-Манш и попасть из Франции в Великобританию.

На родине в Ираке похоронили курдских беженцев, погибших при попытке пересечь Ла-Манш и попасть из Франции в Великобританию.

В Сербии в условиях пандемии прошли традиционные предновогодние маскарады.

В Сербии в условиях пандемии прошли традиционные предновогодние маскарады.

Последствия торнадо в американском штате Кентукки.

Последствия торнадо в американском штате Кентукки.

Протестующие против еврейских поселений палестинцы в деревне Бурка.

Протестующие против еврейских поселений палестинцы в деревне Бурка.

Очередь на пункте тестирования на ковид в Пуэрто-Рико.

Очередь на пункте тестирования на ковид в Пуэрто-Рико.

Рождественская служба в Найроби, Кения.

Рождественская служба в Найроби, Кения.

В Бангладеш произошёл крупный пожар на речном пароме, в итоге погибли тридцать девять пассажиров. По предварительным данным, судно было существенно перегружено.

В Бангладеш произошёл крупный пожар на речном пароме, в итоге погибли тридцать девять пассажиров. По предварительным данным, судно было существенно перегружено.