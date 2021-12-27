Картинки дня: 27 декабря 2021 года, понедельник

В английском портовом городе Скарборо с 1898 года проходит футбольный матч между пожарными и рыбаками. В последние годы некогда принципиальное противостояние переросло в благотворительную игру.
Традиционные соревнования по плаванию в ледяной воде прошли в водах реки Влтавы, Прага, Чехия.
На родине в Ираке похоронили курдских беженцев, погибших при попытке пересечь Ла-Манш и попасть из Франции в Великобританию.
В Сербии в условиях пандемии прошли традиционные предновогодние маскарады.
Последствия торнадо в американском штате Кентукки.
Протестующие против еврейских поселений палестинцы в деревне Бурка.
Очередь на пункте тестирования на ковид в Пуэрто-Рико.
Рождественская служба в Найроби, Кения.
В Бангладеш произошёл крупный пожар на речном пароме, в итоге погибли тридцать девять пассажиров. По предварительным данным, судно было существенно перегружено.