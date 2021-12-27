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26 декабря 2021 16:08

Картинки дня: 26 декабря 2021 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Статуя Санта-Клауса из песка на пляже в городе Пури, Индия

Статуя Санта-Клауса из песка на пляже в городе Пури, Индия

Папа Римский Франциск отслужил рождественскую мессу в соборе Святого Петра

Папа Римский Франциск отслужил рождественскую мессу в соборе Святого Петра

Джо и Джилл Байден со своим новым щенком Командором

Джо и Джилл Байден со своим новым щенком Командором

«Юта» в последней четверти вырвала победу над «Далласом» в матче НБА

«Юта» в последней четверти вырвала победу над «Далласом» в матче НБА

Житель Хельсинки купается в 15-градусный мороз

Житель Хельсинки купается в 15-градусный мороз

Рождественские купания на пляже Брайтон на юге Англии

Рождественские купания на пляже Брайтон на юге Англии

А в Таиланде свои зимние забавы!

А в Таиланде свои зимние забавы!

Темой традиционного студенческого маскарада в Белграде в этом году стал «Побег из реальности»

Темой традиционного студенческого маскарада в Белграде в этом году стал «Побег из реальности»

36-летняя боксерша и каратистка Бушра Абдул Захра тренируется в городе Эн-Наджаф, Ирак

36-летняя боксерша и каратистка Бушра Абдул Захра тренируется в городе Эн-Наджаф, Ирак