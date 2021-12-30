Картинки дня: 28 декабря 2021 года, вторник

Во время вакцинации от коронавируса в индийском Ахмедабаде.
С космодрома Байконур успешно стартовала ракета «Союз» со спутниками OneWeb на борту.
Президент России Владимир Путин провел встручу с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Корабли проходят под Русским мостом Владивостока.
Томские моржи проводят предновогодние заплывы с праздничным настроением.
Новогодняя ель на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.
Во время митинга противников всеобщей вакцинации в Словении.
Бразильский штат Баия ушел под воду из-за масштабного наводнения.
Подростки играют в крикет под дождем, Карачи, Пакистан.