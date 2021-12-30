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28 декабря 2021 2:19

Картинки дня: 28 декабря 2021 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Во время вакцинации от коронавируса в индийском Ахмедабаде.

Во время вакцинации от коронавируса в индийском Ахмедабаде.

С космодрома Байконур успешно стартовала ракета «Союз» со спутниками OneWeb на борту.

С космодрома Байконур успешно стартовала ракета «Союз» со спутниками OneWeb на борту.

Президент России Владимир Путин провел встручу с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Президент России Владимир Путин провел встручу с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Корабли проходят под Русским мостом Владивостока.

Корабли проходят под Русским мостом Владивостока.

Томские моржи проводят предновогодние заплывы с праздничным настроением.

Томские моржи проводят предновогодние заплывы с праздничным настроением.

Новогодняя ель на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.

Новогодняя ель на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.

Во время митинга противников всеобщей вакцинации в Словении.

Во время митинга противников всеобщей вакцинации в Словении.

Бразильский штат Баия ушел под воду из-за масштабного наводнения.

Бразильский штат Баия ушел под воду из-за масштабного наводнения.

Подростки играют в крикет под дождем, Карачи, Пакистан.

Подростки играют в крикет под дождем, Карачи, Пакистан.