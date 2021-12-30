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29 декабря 2021 9:02

Москва предновогодняя: как столица наряжается к праздникам

Москва засверкала яркими красками в преддверии Нового года. Фотокорреспондент kp.ru Иван Макеев прогулялся по столице и лично убедился, что город уже полностью готов встречать 2022 год. Московские улицы украсили световые инсталляции, в виде медведей, поездов, елок и других фигур. Хоть праздничные дни еще не наступили, москвичи уже с удовольствием отдыхают рядом с новогодними композициями и конечно делают снимки. Напомним, уже 30 декабря в честь наступления Нового года в городе включат подсветку фасадов, которая будет работать в вечернее время до 5 января, а после – 6 и 7 января – заработает праздничный режим в честь Рождества.
Москва предновогодняя: как столица наряжается к праздникам. Фото: Иван МАКЕЕВ

Москва предновогодняя: как столица наряжается к праздникам. Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ